護肝｜秋冬養肝好時機防感冒皮膚不暗啞　14食物排毒護肝首推飲水

秋收冬藏養肝好時機！肝臟是身體非常重要的器官之一，天氣轉冷，養好肝臟可令身體更強健，不怕病菌入侵、不易疲倦乏力。近日就有營養師分享了14種食物可排毒護肝，快來看吧！



養肝好時機！秋收冬藏趕走負能量

肝，可說是身體的一大重要器官。內地中醫教授池曉玲就曾在一篇健康訪談中分享，現在這天氣護肝要記得「秋收冬藏」。

肝，可說是身體的一大重要器官。（istockphoto）

中醫認為，人的五臟與季節更迭相對應，秋季人體氣血的特徵是從體表走向內臟，此時肝病患者容易出現疲倦、胃脘不適、肝區不適、失眠等症狀，肝炎活動或較頻繁，甚至出現肝功能異常。秋季養肝要順應秋季的特點，即重在「收」。簡單來說，就是要開始收斂外露的陽氣，開始着重滋補身體，同時也不要過度抑壓情緒，切忌悲憂傷感，要主動排解負面情緒，保持氣血和暢。

冬季是養肝的好時機，因冬季人體氣血的特徵是潛藏於內臟，養生重在「藏」。冬季養肝就是要專注於精神、體力和身體儲備的「潛藏」。簡單而言就是要養精蓄銳，按自己身體所需去進補，強身體健，這樣有利於減少來年春季的肝病危機。精神調養方面，要寧神定志，避免緊張、激動、焦慮、抑鬱；起居方面，要早臥晚起，以潛藏陽氣，同時要注意保暖。可多吃點護肝食物養身。

養肝強身抗疲勞8功效 14食物排毒護肝

肝，可說是身體的一大重要器官。（istockphoto）

除了中醫有養肝、護肝的概念外，營養師也有提倡保護肝臟的概念。近日台灣營養師高敏敏就在其社交平台上，分享了護肝的好處，以及14種可以幫助排毒養肝的食物。高營養師直指養好肝臟，對身體有具體的8大功效：

1.身體更強健 不會常感虛弱、疲累



2.不易感冒



3.心情、精神會變好



4.鼻竇健康



5.減緩消化不良



6.口氣清新不會口臭



口氣清新不會口臭（istockphoto）

7.皮膚不蠟黃暗沈



8.女生經期更規律



除了解釋護肝的具體好處外，營養師還推薦了14種養肝的食物：

1.水

足夠飲水量相當重要，它可令體內毒素透過汗水、尿液代謝。（istockphoto）

足夠飲水量相當重要，它可令體內毒素透過汗水、尿液代謝。因此需多補充水分、幫助排除毒素是護肝關鍵。

2.綠色蔬果生汁

蔬果中的植化素解毒能力好，可幫助肝臟修復。大家可以偶爾喝：西芹汁、小麥草汁、紅菜頭汁、紅蘿蔔汁等。

3.十字花科蔬菜

十字花科蔬菜的蘿蔔硫素、吲哚類都是有益肝臟進行化學物質的中和排毒作用。可以多吃：西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜和白蘿蔔等。

4.健康的油

健康油中的不飽和脂肪可調節脂肪肝。（istockphoto）

健康油中的不飽和脂肪可調節脂肪肝。例如：橄欖油、堅果等。

5.蜆湯

蜆湯中有牛磺酸可強化肝機能，降低壞膽固醇。

6.紅菜頭

紅菜頭的花青素會幫助減輕肝臟負擔。

7.柑橘

當中蘊含的維他命C和抗氧化劑，可協助肝臟排毒。（istockphoto）

當中蘊含的維他命C和抗氧化劑，可協助肝臟排毒。

8.富含硫的食物

它們會幫助殺菌、清除體內毒素。例如：大蒜、洋蔥、青蔥、韭菜。

9.薑黃

它具強大的抗氧化能力，可調節肝臟的整體功能。

10.紅棗

紅棗可泡水、泡茶一起喝，能促進代謝養肝（istockphoto）

紅棗可泡水、泡茶一起喝，能促進代謝養肝。

11.三文魚

它含豐富優質蛋白質及Omega-3，可修復肝臟發炎。

12.豆腐

它有植物性優質蛋白，會 幫助肝修復。（istockphoto）

它有植物性優質蛋白，會 幫助肝修復。

13.燕麥

燕麥富含膳食纖維及維他命B群，會促進肝細胞代謝。

14.深綠色蔬菜

深綠色蔬菜的解毒功能好，會幫助肝臟修復。

參考資料：台灣營養師高敏敏／人民日報