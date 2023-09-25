護肝食物｜洋蔥蘆筍5食物對抗肝臟過勞　1種助抗癌平衡女性荷爾蒙

所有吃進身體的東西，或是身體製造的物質，絕大部分都需要肝臟做代謝，若想將這些物質轉換成身體可以排出的狀態，過程中需要非常多營養素及酵素參與。



對此，台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，如果你屬於常常熬夜、喜歡吃垃圾食物（炸物、精緻糖）等等的人，要小心你的肝臟可能長期處在過勞狀態，累積下來一定會出問題，因此，也幫大家整理了以下「5種日常食物」，它們不僅具有獨特的營養成分，還可以幫助肝臟代謝：

5種日常食物幫助肝臟代謝（按圖看清👇👇👇）

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1. 蘆筍

含有穀胱甘肽，幫助肝臟排除毒素。

2. 西蘭花

富含硫化葡萄糖苷，可以幫助肝臟代謝雌激素，是輔助平衡女性荷爾蒙很優秀的食物。

3. 綠茶

含有兒茶素，具有抗氧化能力，不僅幫助代謝還能對抗自由基。

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4. 薑黃

天然辛香料的一種，其中的薑黃素對肝臟健康非常有幫助。

5. 洋蔥

具有多種含硫化合物，雖然吃起來有點辛辣，但這正是可以幫助抗癌、抗氧化的成分。

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