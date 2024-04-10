排毒食物｜食安危機下最佳自救法　營養師推3類營養素排毒護肝腎

從「蘇丹紅」毒辣椒粉事件、小林製藥的「紅麴」風暴，到最近沸沸揚揚的台灣寶林茶室食物中毒案檢出「米酵菌酸」，食品安全問題讓許多民眾感到不安。



食安風暴如何自保？怎麼幫肝腎代謝毒素？吃什麼可以排毒素？營養師分享3類最強排毒食物！

排毒3食物（按圖👇👇👇）

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食安危機下最佳自救法！排毒多吃3類營養素

最近台灣食安問題大爆發，大家人心惶惶，現代人因忙碌，所以外食居多，有時候真的難免會攝取到有毒的食材，這些遭污染的食品吃進肚子裡該怎麼辦？後續有什麼方法可以應對？台灣營養師劉怡里建議，可以多攝取以下排毒營養素，有助於身體代謝、保護肝腎健康。

排毒3食物

排毒食物營養素1：麩胱甘肽

劉怡里說明，麩胱甘肽是肝臟很重要的解毒酵素成分，能幫助強化肝臟解毒速度，還可以護肝。建議可從番茄、蘆筍、紅蘿蔔、椰菜花、菠菜、黃秋葵、牛油果、大蒜、洋蔥、青椒、菇類、茶等食物中攝取。

5種清腸食物（按圖👇👇👇）

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排毒食物營養素2：維他命C

不少人都知道維他命C是抗氧化營養素，可以幫助消滅身體的氧化產物，攻打自由基，有效提高體內的抗氧化力及免疫力。哪些食物有豐富維他命C？建議從綠豆芽、大頭菜、落葵（皇宮菜）、椰菜花、油菜花、甜椒、香椿、辣椒、野苦瓜、橙、番石榴、木瓜、奇異果、龍眼、釋迦、士多啤梨、甜柿、聖女番茄（車厘茄）等蔬果中攝取。

排毒食物營養素3：檞皮素

劉怡里表示，檞皮素是很優秀的植化素，提供強大的抗氧化效果，跟維他命C、維他命E一起對抗自由基產生的身體損傷，預防肝腎的傷害，降低癌症發生機會。食材建議從蘋果、藍莓、紫提子、車厘子、洋蔥、椰菜花、番薯葉、小白菜、甜椒、芥蘭中獲得。

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另外，劉怡里提醒大家，充足的水分也是身體排毒的重要元素，平日足夠的開水、無糖茶飲、無糖花茶等，都是幫助肝臟、腎臟代謝毒素的好來源，運動流汗也可以增加體內有毒物質的排出。

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