【解酒迷思】喝咖啡、沖凍水涼可以醒酒？8大方法減緩宿醉不適

無論是下班後的應酬，或是一夜的狂歡派對，總是少不了喝點小酒，但氣氛對了，總是容易不小心喝多。但是喝得太醉，腦袋就不聽使喚了，因為酒精會使大腦昏沉，影響精神和思考能力。很多人為了能快速清醒，會嘗試各種解酒的方法，例如喝咖啡或是洗冷水澡等等，究竟哪些方法是解酒迷思，哪些才是真的有效呢？以下為您破除幾個解酒迷思，並介紹酒後快速醒酒的方法。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

肝臟解酒約需1小時

喝一小杯大約30毫升（ml）的烈酒，可能比喝啤酒醉得更快，而且通常人體會在喝酒後的十分鐘內，開始受酒精影響，並且在喝酒後40~60分鐘左右，血液酒精濃度（Blood Alcohol Concentration, BAC）會達到巔峰。

不論是一杯啤酒、一杯紅酒，或是一口烈酒（Shot），大約都需要一個小時肝臟才能分解完，不過這會因為人或狀態的不同，而有些差異，例如體重的不同或有沒有先吃東西等，都會影響身體吸收酒精的速度。當酒精進入血液後，肝臟會開始工作，分解酒精，如果喝酒速度比肝臟分解酒精的速度更快時，血液中的酒精值會不斷上升，並開始感覺醉。

酒精在體內不會無故消失

喝酒容易誤事，很多人都嘗試過不少解酒偏方，但是醫生表示，目前並沒有經過證實能快速又有效地讓大腦清醒的解酒方式，頂多只是讓我們感覺比較有精神，但酒精在體內，仍是持續地影響大腦的功能。以下是常見的解酒迷思：

4大解酒迷思（點擊下圖看清！）

+ 9 + 9 + 9

迷思1：喝咖啡可以醒酒 X

酒會讓人昏沉想睡，而咖啡因（Caffeine）是一種興奮劑，可以提神，但是，咖啡沒辦法促進酒精的代謝，即使不太想睡，也不代表身體沒有受酒精影響。而且，酒後喝咖啡可能會造成更多危險，因為這會讓人誤以為自己夠清醒，就去開車或是做其他行為，害人又害己。同理，酒精與能量飲料混著喝的話，也不會比較好。

迷思2：洗冷水澡可以醒酒 X

洗冷水澡也是一種讓自己更有精神的方式，但並無法降低血液酒精濃度，思緒可能還是不清晰，甚至在一些情況下，在喝醉後洗冷水澡會導致休克（Shock）或失去知覺，所以，如果酒後您想要藉由洗冷水澡清醒的話，最好先知會家人或同居人，以免暈倒時無法即時發現。

迷思3：先吃油膩的食物比較不會醉 X

酒精是透過胃壁吸收而進入血液，如果喝酒前已經先吃了一些東西墊胃，尤其是含油脂的食物，像是炸雞、薯條等等，可能會讓酒精進到血液中的速度更慢。但是這種方法，只會稍微延緩效果而已，不久後酒精還是可以很快地進入血液，並開始發揮作用，如果這時候吃再多油膩的食物，也不會有任何幫助。

迷思4：吐了之後就會比較清醒 X

基本上，嘔吐並不會降低血液中的酒精含量，因為酒精會很快地早就吸收進去血液中了，除非是在喝下之後立即吐，才可能有些效果。但是，因為喝太多酒可能會感到噁心，所以想吐就吐出來，這樣可以幫助緩解噁心。

最好的醒酒方法就是睡覺

晚上喝醉時，最好的醒酒方法就是好好睡一覺，身體的肝臟會在睡覺時代謝體內的所有酒精，但是可別因此就放膽大喝，因為飲酒過量會危害身體，並造成酒精中毒，可能會導致無法修復的腦損傷或甚至死亡，且酒精會影響負責控制嘔吐的反射神經，所以可能會在睡覺的時候，因為嘔吐窒息而死。

以下是可以在睡前準備，以減少隔天起床不適的方法和注意事項：

1. 睡覺前喝一大杯水，避免隔天起床身體脫水。 2. 在床頭櫃上放一杯大水，每當醒來的時候就喝一口。 3. 將垃圾桶或水桶放在床邊，在需要嘔吐的時候可以用。 4. 先諮詢醫生，在床頭放一些非處方止痛藥，起床時感到頭痛可以立刻吃。 5. 避免服用含乙醯胺酚（Acetaminophen）的藥物，如果喝酒後的24小時內服用含這種成分的藥品，會造成肝的損傷。 6. 喝酒後，請不要服用安眠藥或其他鎮靜劑（Depressant）。

起床宿醉這樣做調整身體

通常宿醉的症狀，會在24小時內自行消失，而減緩宿醉的最佳方法就是好好休息，也可透過下列方式，減緩宿醉時的不適：

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1. 再回床上睡一下，因為喝醉的狀態下去睡覺，睡眠品質都會比較差，無法真正的休息獲得精力，所以醒來之後再回去睡個回籠覺，身體會比較舒服。

2. 多喝水以補充身體水分，避免酒精造成的脫水現象。

3. 可以喝富含維他命和礦物質的運動飲料。

4. 別喝咖啡，因為咖啡因雖然可以提神，但也可能會讓胃更不舒服。

5. 可在頭上放包冰塊的毛巾或冷水袋。

6. 拉起窗簾或戴上墨鏡，避免讓光線直射眼睛。

7. 吃一些清淡的食物，如多士或比較不油的梳打餅，這樣可以提升體內的血糖（Blood sugar），又不會過度刺激腸胃。

8. 不要再喝更多的酒，會感覺更不舒服。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：晚上喝茫早上宿醉～破解酒迷思與醒酒】