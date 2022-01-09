白蘿蔔營養｜促消化改善高血壓4大好處　平民人參仲可以解宿醉？

時節入冬，天氣轉冷後，就是白蘿蔔的盛產季，白蘿蔔有「平民人參」的稱號。有句俗話說「冬吃蘿蔔夏吃薑，不用醫生開藥方」，意思是食用當季食材像是冬天的蘿蔔、夏天的薑，來進行食療甚至可以不需要看醫生吃藥。



白蘿蔔營養價值很高，富含多種維他命、營養素如木質素、芥子油等成分，有防病、防癌的功效。詳細有什麼好處，以下就來詳細介紹給你知道。

白蘿蔔營養（按圖看清👇👇👇）

好處1：促進消化、解宿醉

白蘿蔔含有大量的維他命C 、 酵素等，可促進腸胃黏膜健康，有助於提升胃的消化能力。而且維他命C可以促進血液循環，再加上白蘿蔔富含水分、纖維素，可幫助代謝，加速酒精排出體外。

好處2：改善高血壓

白蘿蔔富含多種能夠分解澱粉、蛋白質、脂質的酵素，因此有助於減輕消化器官的負擔，讓體內消化吸收的速度更快、更順暢，讓胃部提早清空；而人體內與長壽有關的荷爾蒙和「抗衰老酶」，都是在空腹時更容易被製造。尤其是脂聯素，能幫助修復血管、預防動脈硬化，還能幫助多餘的鹽分排出體外，使血管得到擴張，改善高血壓。

好處3：去咳止痰

白蘿蔔含有豐富的鐵質與鎂，有治療黏膜疾病的效果，可以幫助止咳、去痰，對於感冒或有支氣管炎的病患很有幫助。

好處4：防癌、分解致癌物

白蘿蔔含有的糖化酶，不僅可分解脂肪與澱粉，還能分解致癌物—亞硝胺。含有的木質素，有殺菌、提高免疫力的效果，可幫助提高巨噬細胞的能力，吞噬掉細菌及壞死細胞等，進而增強身體的免疫力、抗癌力。而芥子油成分可以與多種酶作用，形成具有辛辣味的抗癌成分。

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