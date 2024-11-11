護心食物｜秋冬溫差大易發心血管病！醫推護心4食物1種更降膽固醇

漸漸進入冬天，也代表心血管疾病風險也隨之增加了！



對此，台灣陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師也表示，除了留意保暖、小心感冒外，也可以吃「4種食物」保養心血管，包括牛蒡、洋蔥、茄子、蘿蔔，讓你安心過冬。

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台灣陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師在Facebook發文表示，進入秋冬也表示溫差愈來愈大，使得心血管疾病較容易發生，如果家裡有長輩或有相關病史的人一定要特別留意，而除了留意保暖、小心感冒外，其實也可以透過食物來保養心血管。

為此，謝炳賢也整理了以下「4種食物」給大家參考：

1. 牛蒡：

牛蒡含有豐富的膳食纖維，有助於維持血脂健康，幫助排除體內廢物，降低心血管疾病的風險，同時也能促進腸道蠕動，有助於排便順暢。此外，牛蒡還含有鉀、鈣、鎂、鋅等礦物質，具有良好的抗氧化能力，有助於調節血壓，支持心臟功能。

牛蒡有哪些功效？（按圖👇👇👇）

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2. 洋蔥：

洋蔥在各式料理中可是相當重要的存在，因為洋蔥含有含大蒜素、槲皮素等天然植化素，具有優質抗氧化力和抗發炎的作用，有助於保護血管健康，維持正常的血液循環。此外，膳食纖維也有協助降低血脂、穩定血糖波動的效果。

洋蔥含有含大蒜素、槲皮素等天然植化素，具有優質抗氧化力和抗發炎的作用，有助於保護血管健康，維持正常的血液循環。(mayu ken@unsplash)

3. 茄子：

雖然很多小朋友都不喜歡吃茄子，但其實茄子可是有「血管清道夫」的稱號，茄子中含有維他命P、膽鹼及多種礦物質，能幫助維持微血管韌性和彈性，有助於平穩血壓、降低膽固醇。也提醒大家，茄子的水溶性維他命比較多，因此建議不要高溫煮太久或油炸，避免豐富營養流失。

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4. 蘿蔔：

秋冬時節來碗暖呼呼的蘿蔔湯最享受，白蘿蔔營養成分相當豐富，含有維他命C、B及膳食纖維等，有助於增強免疫力，促進新陳代謝，此外，鉀元素也能幫助調節血壓，維護心血管健康。

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