百香果功效｜護心血管防便秘熱情果5好處 美白瘦身糖尿食唔食得?
撰文：Heho健康
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香氣撲鼻的熱情果（又稱百香果），有「果汁之王」的美譽，更是減重的好幫手，那酸甜迷人的滋味無論先吃、打成汁、入菜料理都很好吃，究竟熱情果有哪些好處呢？
熱情果的5大好處
1. 養顏美白
熱情果有多種抗氧化營養素，維他命C就是其一，有助於對抗紫外線傷害，幫助美白，且維他命C能促進膠原蛋白合成，並提升鐵質的吸收率，改善氣色。
熱情果挑選3要訣（按圖👇👇👇）
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2. 排便順暢
每100公克的熱情果含有5.3公克的膳食纖維，是水果界裡膳食纖維數一數二高的，可以刺激腸胃道蠕動、提供腸道好菌養分，預防便秘。
3. 眼睛保健
現代人用眼過度，來顆熱情果滋潤雙眼！熱情果中的β-胡蘿蔔素具有抗氧化功效，在體內能轉化成維他命A，維持黏膜完整性，預防夜盲症、乾眼症發生。
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4. 護心血管
高鉀低鈉的熱情果對於調控血壓頗有一套，加上熱情果有許多抗氧化的類胡蘿蔔素、多酚物質，具有抗發炎作用，有助於維護心血管健康。
5. 控制血糖
熱情果是低升糖指數（低GI）水果，它的膳食纖維多，吃下肚後對血糖上升的速度較緩慢，糖尿病患者也可以適量食用。
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