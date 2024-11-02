失智症預防｜網友熱議6延緩方法吃三文魚只第5　1飲食法益心血管

根據台灣國發會的推估，台灣將於2025年成為「超高齡社會」，意即每5人中就會有1位65歲以上的長者。隨著人口老化，被稱為「世紀之癌」的「失智症」逐漸受到大眾重視，無論是對患者還是其家人，生活品質及照護壓力都將受到極大的影響。雖然目前沒有辦法完全治癒失智症，但仍可透過改變部分生活習慣，幫助延緩失智症惡化。



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「失智症延緩方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大失智症延緩方式。

網友熱議的6大失智症延緩方式（按圖了解👇👇👇）

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運動為延緩失智首選 超慢跑成熱門話題

觀察近3個月內網友針對「失智症延緩方式」相關話題的討論，可以發現多數人認為「規律運動」十分有效。便有網友分享，相關研究指出運動除了能改善心肺功能，「對記憶力表現的進步以及降低海馬迴萎縮也有影響」，建議可以將運動分為每週3次、每次50分鐘，無論是做近年很受歡迎的「超慢跑」，或是簡單的走路、散步都有助於延緩失智症，且在促進身體健康、改善認知功能的同時，也能刺激腦內啡分泌，有助於改善焦慮、抑鬱等症狀，增進心理健康。

也有網友分享親身經驗如「我經常帶長輩先做伸展拉筋，使其精神、情緒放鬆，再進階帶動有氧跟體適能」，並提醒在協助、陪同長輩運動時，可以多加觀察他們的狀況，彈性調整運動強度。

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防老化需要杜絕獨處 補充營養能活化大腦

而「積極與人交流」、「保持動腦習慣」也是許多網友認為有助於延緩失智症的方式，諸如下棋、玩桌遊、打牌等較需與他人互動的活動，或者適合獨自進行繪畫、看書、寫日記等，都能刺激腦部思考，且適當的社交活動也能減輕孤獨感、改善情緒。有網友根據照顧失智家人的經驗，建議「避免讓一個人獨處、自己容易胡思亂想」，認為適當的社交、學習、動腦遊戲都能保持大腦運作、緩解心理壓力，也讓日常生活多些變化，對於「大量活化腦區，維持腦齡不老化」很有幫助。

此外，還有不少網友對於透過飲食補充「Omega-3脂肪酸」、「抗氧化成分」表示支持。科學家發現失智症患者腦中的某些物質會形成過氧化反應，導致神經元受損，因此藉由Omega-3與抗氧化食物提高抗氧化力、維持認知功能是延緩失智症的有效方式。其中，有不少營養師推薦「地中海飲食」，該飲食法以天然食材和健康油脂為主，既能攝取到充足的Omega-3與抗氧化成分，也有益心血管健康，減緩失智症惡化。

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延緩失智症的關鍵在於持之以恆的生活管理。若你發現親友有疑似失智症的症狀，不妨鼓勵他保持規律運動、健康飲食，維持良好的生活習慣，也別忘了儘速就醫尋求專業協助，一起抵抗失智症惡化！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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