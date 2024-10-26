朱古力營養｜122歲女人瑞每周吃1kg朱古力！健腦護心血管要這樣吃

朱古力好處其實很多！台灣家醫科醫師李思賢表示，朱古力可降低心血管疾病機率、增進腦功能表現，改善血壓、血脂與憂鬱情緒，全球最長壽、壽命達122歲的法國女性Jeanne Louise Calment，每周會吃將近1公斤的朱古力，不過要注意的是，可可的成份要在85%以上，且不含奶香料與少糖才有用。



台灣家醫科醫師李思賢在Facebook發文表示，朱古力是他認為的超級食物之一，超級食物就是對健康有絕佳的好處，可可是朱古力中最重要的成份，可可含的高濃度黃酮類化合物和其他的抗氧化物，像是多酚、兒茶素等，都能夠幫助我們大腦修復，並增加腦血流供應。

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李思賢指出，根據研究，較常食用朱古力的人，會有比較好的記憶力，和退化較慢的心智，說朱古力是天然的保健品也不為過，朱古力也是血清素很好的來源（含有前驅物色氨酸），所以也是快樂食物。

李思賢表示，朱古力好處好包括能降低罹患心血管疾病的機率、增進腦功能表現、改善血壓、血脂異常與抑鬱症狀，金氏紀錄最長壽的人，法國女子Jeanne Louise Calment ，她活了122歲，每周會吃將近1公斤的朱古力。

5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖看清👇👇👇）

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不過，要吃朱古力達到健康好處是有訣竅的，包括：

1. 可可含量要在85%以上。

2. 添加糖愈少愈好，每100公克含糖量14克以下為佳。

3. 不含任何乳製品。

4. 沒有添加任何香料和調味。

5. 沒有經過鹼化或荷蘭加工，鹼化或是荷蘭加工是為了減少朱古力的苦味以及改變色澤，但是會降低抗氧化帶來的好處。



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