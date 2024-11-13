癌症飲食｜肝癌男6個月8顆腫瘤離奇消失！醫揭因狂吃一種菜

吃菜對身體好，但吃對種類可能還會讓你身上的病痛消失！



台灣一名51歲罹患肝癌的男子肝臟長了8顆腫瘤，經栓塞等治療後腫瘤竟全都消失，經醫師進一步詢問後才得知，原來是因為男子在療程期間常吃番薯葉。

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清👇👇👇）

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台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘在Facebook發文表示，上述51歲的男子在去年發現肝臟有8顆肝癌腫瘤，最大的有13厘米，判定為晚期無法開刀，後續男子接受血管化學栓塞和免疫標靶治療，到今年6月追蹤檢查發現，雙側肝癌腫瘤竟奇蹟的全部消失，且男子治療過程中沒什麼副作用，回診時精神奕奕，進一步詢問才得知，原來是因為男子治療期間有多吃番薯葉。

番薯葉6個健康益處（點擊下圖看清👇👇👇）

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對於肝癌的病患，當然是建議接受醫學治療，不過，錢政弘指出，番薯葉真是個不錯的食物，食用可以促進胃腸蠕動，預防便秘，並含有維他命A、B、C、鉀、鎂、鐵、鋅、磷等，吃了有助降血糖、降血脂，預防動脈硬化和心臟病。

錢政弘指出，最近在實驗研究中發現番薯葉中可分離出的一種含有16個氨基酸的肽，即「甘藷抗癌肽」這個成分現在被認為可透過讓粒線體凋亡的途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，有抗癌的潛力，能不能對抗肝癌還有待研究證明。

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錢政弘指出，番薯葉也是酚類化合物的天然來源，具有很強的抗氧化活性和作為抗氧化劑的潛在效用，葉子中的總酚類含量和總類黃酮含量比葉梗高10倍以上，所以葉子的營養價值很高，而葉梗則是纖維多、助排便，對於胃不好容易消化不良的人，他覺得可以捨去葉梗硬的部位不吃。

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