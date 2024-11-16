洗米不小心打翻！老公1招救援讓她超崩潰！笑翻一眾網友
撰文：聯合新聞網
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不少人下廚前，都會先洗米煮飯。台灣一名網友分享，近期準備用越光米來煮飯，沒想到洗米時不小心打翻，老公見狀前來幫忙，卻使用吸塵器把地上的米粒全吸進去，本來想撿起來洗乾淨再煮飯的她，直呼完全不敢吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」表示，難得買了大倉米鋪的越光米，想說要煮超好吃的白米飯，結果洗米時意外手滑打翻，老公見狀後竟拿吸塵器來吸，讓她無奈直言「本來想說撿一撿洗乾淨還能吃，現在被機器吸過，完全不敢吃了」。
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貼文一出後，多數網友都笑稱：
「這碗白飯必須給老公吃」、
「妳可以不吃，但一定要給老公吃」、
「拜託！這麼好的米一定要撿出來煮給老公吃！才不會浪費」、
「好米一定要讓老公多吃一點」、
「趁老公沒注意時煮給老公吃，還好我家都是我在煮」。
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