偏頭痛原因｜與腸道菌有關？常伴隨抑鬱胃酸倒流　1飲食法助預防

最近又開始莫名偏頭痛？偏頭痛的原因是什麼？全球估計有8700萬人受到偏頭痛影響，其中女性的患病率更高。



醫師指出，偏頭痛通常會伴隨許多問題，包括焦慮、抑鬱、腸胃道症狀和發炎性疾病，這些都會嚴重影響生活品質。

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偏頭痛不只是痛 還會怕光怕吵

偏頭痛可分為陣發性偏頭痛及慢性偏頭痛，陣發性偏頭痛定義為每月頭痛天數小於15天，慢性偏頭痛則為每月大於等於15天，且持續時間超過3個月。偏頭痛發作的特徵是單側或雙側頭部局部引發劇烈、搏動式的疼痛，常伴隨噁心嘔吐、畏光、怕吵、食慾不振等症狀。

偏頭痛可分為陣發性偏頭痛及慢性偏頭痛，陣發性偏頭痛定義為每月頭痛天數小於15天，慢性偏頭痛則為每月大於等於15天，且持續時間超過3個月。（Ivan Aleksic / Unsplash）

為什麼你偏頭痛？基因、環境、飲食都有關係

台灣瀚仕診所醫師歐瀚文指出，飲食不規律、失眠、功能性腸胃道疾病如腸躁症（IBS）、胃酸倒流（GERD）和消化不良，都是常見的偏頭痛共病。他表示，偏頭痛是一個涉及遺傳、環境和生活方式因素相互作用的複雜問題，這些因素在每個患者身上可能會有不同的表現。

儘管偏頭痛的確切病理生理機制尚不清楚，但歐瀚文說，可能與以下原因有關：身體處於慢性發炎和氧化壓力、粒線體功能障礙、壓力及荷爾蒙變化、食物敏感及環境過敏，以及腸道菌叢失衡。

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怎樣吃才不偏頭痛？飲食法和營養素曝光！

除了藥物治療外，研究顯示，透過營養治療，特別是針對支持粒線體功能的營養介入尤為重要。歐瀚文表示，生酮飲食是一種針對大腦代謝的治療性介入，根據觀察性研究，使用生酮飲食對於偏頭痛預防具有幫助；這可能與神經保護和粒線體功能、血清素功能障礙、降鈣素基因相關肽（CGRP）水平和神經發炎有關。

此外，維他命B2、輔酶Q10和鎂等微量營養素，可能透過支持粒線體來幫助偏頭痛的預防。近期的研究還發現，維他命B6和葉酸的攝入可能對嚴重頭痛的預防有益。

5大偏頭痛補充營養好物（按圖👇👇👇）

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歐瀚文強調，偏頭痛治療的主要目標是緩解疼痛、恢復功能、減少頻率並防止從間歇性偏頭痛進展到慢性偏頭痛。從功能醫學的角度看，支持粒線體功能、調整荷爾蒙、過敏調整和腸道健康、避免潛在的觸發因素，是可能改善一再復發的擾人問題。

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