飲食陷阱｜三文魚1部位不能吃？專家揭這樣吃恐把重金屬全吞下肚

三文魚營養豐富，富含Omega-3不飽和脂肪酸，以及EPA，是許多營養師推薦的食品。



此外，根據英國《Mail Online》報導，Omega-3脂肪酸的攝取對維持大腦健康有顯著效果。經常攝入這種營養素不僅能預防記憶力下降，還能提升問題解決的能力。研究指出，中年人每周至少食用一份富含優質脂肪的魚類，除了能有效減少腦部炎症，還有助於降低未來罹患失智症的風險。

相關文章：三文魚營養｜減肥護腦防心臟病 三文魚10大好處不只奧米加3豐富👇👇👇

+ 25

台灣「無毒教母」譚敦慈分享，她在料理前必定會先去除三文魚皮，以減少重金屬的殘留，此外她還加碼煎三文魚的小撇步。

三文魚營養豐富，富含Omega-3不飽和脂肪酸，以及EPA，是許多營養師推薦的食品。（Caroline / Unsplash）

譚敦慈曝三文魚1部位她絕對不吃

譚敦慈日前在節目《健康好生活》中指出，三文魚富含優質的Omega-3脂肪酸，但是她喜歡購買真空包裝的三文魚，買回家後，通常會帶有魚皮，她會在料理前去除魚皮。

她解釋道，美國曾有研究指出，去皮的三文魚能減少重金屬的殘留，此外，她還會把三文魚切成一塊一塊的再拿去煎。

按圖有答案，了解鑒別美味三文魚的主要方法︰

+ 16

相關文章：【揀三文魚貼士】肉嫩油豐睇魚腹白衣 受食家青睞的非魚腩竟是…

煎魚怎麼避免破皮？

譚敦慈分享，三文魚在煎的過程中，魚肉有時可能會散開，特別是廚藝不太熟練的人，對此，她建議可以在煎三文魚前撒上些許太白粉，魚肉就比較不容易散掉。

相關文章：魚營養｜吃魚聰明抗炎防三高 營養師推3種魚忌這樣煮奧米加3減半👇👇👇

+ 3

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鮭魚1部位絕對別吃！譚敦慈曝恐把重金屬全吞下肚，加碼分享煎魚不破碎技巧】