西蘭花保鮮｜網友1招保存西蘭花8天仍翠綠　網民熱議4方法更方便

許多人去菜市場買菜，通常只會購買今日份的菜量，若放隔夜就容易壞掉。一名主婦分享保存西蘭花的方法，網友讚嘆「長知識了」。



原PO在Facebook社團「家常菜」表示，自己有時候會忘記煮或是沒時間煮菜，因此買完菜回家後，會馬上以「倒栽蔥」的方式，將花的部分朝塑膠袋的底部放進去，之後倒入約四分之一米杯的水量，綁緊後放入冷藏，要小心不要讓水流出來。原PO日前煮了已放雪櫃8天的西蘭花，還是一樣新鮮好吃。

相關文章：洗西蘭花驚現幾十條蟲！網民笑稱炒菜不用放肉絲 加1物徹底洗淨👇👇👇

+ 7

貼文一出，引起網友們議論：

「有時花會變黃，洗的時候會散落，我就知道放太久了」、

「花椰菜可以水煮再冷凍嗎？」、

「請問大家，綠花椰菜怎麼清洗呢？」、

「種在冰箱8天的概念」



也有網友感謝原PO分享保鮮方法：

「謝謝分享，改天來試試，超愛吃花椰菜的」、

「謝謝妳，長知識了」、

「怎麼變賢慧了」。



相關文章：防癌飲食｜十字花科蔬菜不只椰菜西蘭花 4功效助防癌點食有益？👇👇👇

+ 9

有許多網友分享自身的方法：

「這時節，葉菜類都『貴參參（非常貴）』，爛了、黃了、開花了肯定不划算，摘過絲洗乾淨後，殺青沖冰水、晾乾放冷凍，放上多久都行」、

「其實也可以買回來先汆燙起來，放冷藏也可以放很多天，想放更久就放冷凍就好」、

「綠花椰菜真的不用特別保存啦！因為它很粗，買回來不要洗，用多少切多少，塑膠袋包起來放最底層冷藏室就可以了，放兩周也不會壞」、

「也可以包兩張廚房紙巾，直接進塑膠袋，不用另外加水，所有的蔬菜這樣都能冰很久又新鮮」。



不過，有網友質疑「這樣青菜不會有一股臭味嗎？」對此，原PO則回應「進口花椰菜不怕水，原箱裝來時候，是用保麗龍箱子，裡面還打碎冰」。

延伸閱讀：

未來一周持續悶熱 下周一起苗栗以南再迎雨勢

都我害的？看比賽中華隊吞敗超自責 專家這些建議避免崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】