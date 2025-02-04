初七人日習俗｜長壽健康必吃伊麵　鼎爺/肥媽/黃淑儀6款伊麵食譜

初七人日，人人生日，祝願人人身體健康、身心康泰。在廣東地區，不少人會選擇生日當天吃長壽麵，即伊麵，喻意長長久久、健健康康。伊麵可以怎樣煮？怎樣吃？以下分享6款伊麵食譜，哪款是你生日長壽麵的首選？



伊麵，又叫伊府麵，據說是清乾隆年間一位官員伊秉綬的家廚所創，猶如今天的「即食麵」。因為伊麵跟即食麵一樣，先經過油炸處理，由於水分低較耐放，食用前略煮便可。麵條因油炸過，須先汆水過冷河，不能直接烹煮，否則會較油膩。伊麵柔軟，無論放湯燜煮，兩三分鐘便足夠，以免過腍影響口感。

煮伊麵前須先汆水，否則會很油膩。（資料圖片）

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伊麵食譜1：蟹肉草菇伊麵

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蟹肉草菇伊麵食譜

蟹肉草菇伊麵食譜

材料：

蟹肉100克

伊麵2個

韭黃適量

草菇8隻

蛋白1隻

上湯400毫升

鹽半茶匙

生粉水1湯匙

做法：

1, 草菇切片，韭黃切段，備用。

2. 煲滾水，放入伊麵略煮1分鐘，過冷河，瀝乾。

3. 鍋內放入200毫升上湯，下伊麵、少許鹽煮滾約2分鐘，盛起備用。

4. 再煲滚200毫升上湯，放入韭黃、草菇、蟹肉拌勻，下鹽調味。

5.下生粉水拌勻至收汁，關火。

6. 加入蛋白拌勻，盛起淋上伊麵上即成。

伊麵食譜2：芝士大蝦伊麵

芝士大蝦伊麵食譜｜大蝦留殼不留鬚 兩芝士混醬回味無窮

芝士大蝦伊麵食譜

芝士大蝦伊麵食譜

材料：

伊麵2個

蝦6隻（約200克）

車打芝士cheddar 3片

水牛芝士Mozzarella 3片

牛油15克

蒜頭3瓣

水200毫升

奶50毫升

鹽半茶匙

糖半茶匙

黑胡椒少許

生粉水1湯匙

做法：

1. 燒熱一鍋滾水，加入伊麵煮至軟，瀝乾，盛起備用。

2. 蒜頭切碎。蝦洗淨，剪掉蝦鬚蝦腳，沿蝦身剪開蝦殼去腸，抹乾。

3. 燒熱油鑊，放入牛油，下蒜茸炒香，加入蝦以中火煎香，下鹽、胡椒調味，盛起備用。

4. 原鍋加水、奶煮滾。生粉加1湯匙水拌成生粉水，放入拌勻。

5. 逐一加入芝士片，攪拌成芝士醬汁，以中小火煮至稠。

6. 把蝦回鑊拌勻，盛起放在伊麵上，淋上芝士醬汁即成。

伊麵食譜3：乾燒伊麵

素食食譜｜素蠔皇乾燒伊麵快靚正 伊麵汆水去油減肥膩

素蠔皇乾燒伊麵食譜

素蠔皇乾燒伊麵食譜

材料：

伊麵180克（約2個）

冬菇2朵（煮熟切絲）

磨菇片80克

韭黃30克

雲耳10朵

調味料：

水200毫升

菇粉1茶匙

鹽1/4茶匙

糖1/2茶匙

素蠔油2湯匙

麻油、老抽各1湯匙

做法：

1.燒熱一鍋熱水，水滾將伊麵放入，煮2-3分鐘至軟盛起，瀝乾水分。

2.燒熱鑊落少許油，然後加入冬菇絲、磨菇及雲耳炒勻，加入調味料煮滾後，放入伊麵改中慢火燜煮2分鐘。

3.最後加入韭黃再煮1分鐘，轉大火至醬汁收乾。

伊麵食譜４：肥媽免焗芝士龍蝦伊麵

肥媽食譜｜免焗芝士龍蝦伊麵 劏龍蝦輕鬆4步頭煮高湯要挑蝦腸？

肥媽示範免焗版芝士龍蝦伊麵。（YouTube@肥媽 Maria Cordero）

肥媽免焗芝士龍蝦伊麵（YouTube@肥媽 Maria Cordero）

請按圖看龍蝦伊麵食譜：

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肥媽芝士龍蝦伊麵食譜

材料：龍蝦、伊麵（先煮軟瀝乾）、生粉、胡椒粉、薑片、蒜蓉

芝士汁材料：麵粉、牛油、忌廉、芝士片、水、蒜鹽

做法：

1. 龍蝦切件，撲上生粉及胡椒粉。

2. 中火燒熱油鍋，加入薑片及蒜蓉炒香，加入煎至金黃色，取出部分龍蝦肉。

3. 保留龍蝦部分外殼於鍋中，加入適量的水煮成龍蝦高湯，期間加入蒜鹽調味。

4. 中火燒熱鍋，加入牛油煮溶，加麵粉，不停拌勻至完全混合。放入忌廉拌勻，再加入龍蝦高湯及黑胡椒煮至滾起。

5. 放入芝士片拌勻，龍蝦回鍋。

6. 加入伊麵拌勻，即成。

伊麵食譜5：鼎爺濃蝦湯乾炒伊麵

阿爺廚房｜鼎爺教煮濃蝦湯乾炒伊麵 4秘技蝦殼烘得愈乾蝦味愈濃

濃蝦湯乾炒伊麵（《阿爺廚房——消失的味道》）

請按圖看濃蝦湯乾炒伊麵食譜：

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鼎爺濃蝦湯乾炒伊麵食譜

材料：

濃蝦湯250毫升

伊麵2個

薑3-4片

濃蝦湯材料：

龍蝦殼1隻份量

鮮蝦900克（取蝦殼）

沸水1.5公升（以蓋過蝦殼為準）

濃蝦湯調味料：

糖1茶匙

鹽半茶匙

蠔油2茶匙

伊麵食譜6：黃淑儀自創蝦湯底煮伊麵

Gi味俱全｜黃淑儀自創蝦麵食譜 蝦頭蝦殼熬湯底煮伊麵份外鮮甜

請按圖看蝦湯底煮伊麵食譜：

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黃淑儀Gi味蝦麵食譜

材料：

油麵半斤

中蝦半斤（蝦用鹽抓洗2次，索乾水分）

蝦湯1杯

四季豆4両（去老筋，斜刀切片，走油撈起）

雞蛋2個（打勻，炒熱）

薑2片（切絲）

蒜頭2粒

鹽半茶匙

做法：

1.中蝦去頭和殼，背部割開，去腸，加鹽抓洗，沖水，再重覆一次，抹乾水分，用胡椒粉略醃。

2.用牛油爆香蒜頭，加入蝦頭和蝦殼，加1杯滾水煮3分鐘至湯水呈橙紅色，隔渣備用，加少許鹽，做成蝦湯備用。

3.蝦肉用略多油半煎炸後，盛起備用。原鍋不用洗，加少許油炒蛋。爆香薑絲、蒜頭，加入四季豆炒至半熟，加入油麵、蝦肉和蝦湯，下鹽再煮1分鐘至收汁。