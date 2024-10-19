28款麵卡路里｜榜首高擔仔麵3倍！營養師3招減熱量　揀粗或幼麵？

現代人健康意識抬頭，不少人都會希望飲食之際能夠除了吃飽外，還能維持自己的健康！對此，台灣營養師高敏敏就分享了一份「台味麵食熱量速查」，其中紅燒牛肉麵一碗的熱量就高達870kcal，是282kcal擔仔麵的3倍之多。



台灣營養師高敏敏在Facebook發文分享了許多常見的台式麵點熱量，其中在高熱量區中，紅燒牛肉麵以870大卡居首，是高血壓患者需要特別注意的選擇，其次是大滷麵（850大卡）、排骨酥麵（750大卡）以及羊肉麵（715大卡）。

紅燒牛肉麵食譜（點擊圖片看清！👇👇👇）

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這些麵食因湯頭濃郁、肉品油脂豐富，往往會帶來較高的熱量負擔，對於高血脂、高血壓或急性痛風的患者來說，這些麵食需要謹慎選擇，尤其是蝦仁炒麵和酸辣湯麵，也分別含有620大卡和600大卡的熱量。

屬於中等熱量的麵食包括鵝肉湯麵（580大卡）、鍋燒意麵（550大卡）、餛飩麵（535大卡）及醬燒沙茶麵（535大卡），高敏敏表示，這些麵食的熱量雖然略低於高熱量區，但仍需對其醬料和湯頭保持警惕，而麻油雞麵（478大卡）及黑胡椒麵（474大卡）也是常見選擇，對於控制血糖或膽固醇的民眾來說，仍應適量食用。

3大肥胖地雷（按圖看清👇👇👇）

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低熱量麵食則包含宮保雞丁麵（423大卡）、蚵仔麵線（415大卡）、榨菜肉絲麵（400大卡）等，高敏敏指出，這些麵食的熱量相對較低，更適合需要控制熱量的民眾選擇，其他低熱量選擇如台南意麵（380大卡）、香菇雞湯麵（373大卡）、陽春麵（360大卡）和擔仔麵（282大卡），也都適合想減少卡路里攝取的民眾，但需注意一些麵食，如蚵仔麵線，因為加入生粉勾芡，可能會導致血糖上升。

高敏敏表示，對於喜歡牛肉麵的朋友，建議選擇清燉湯底，而非紅燒或番茄口味，以減少不必要的熱量攝取，牛肉的部位也是關鍵，一般的牛腱肉或牛筋相對健康，而高熱量的牛腩和牛雜則建議偶爾淺嚐即可，也建議可以選擇粗麵，粗麵不僅能增加飽足感，相較於細麵也更有嚼勁，且吸收油脂較少。

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高敏敏也提醒，吃麵時千萬不要把湯喝光，因為湯中的油脂和鹽分較高，適量攝取即可，此外，像是肉羹麵和蚵仔麵線這類加了大量勾芡的麵食也是營養師心目中的「地雷食物」，如果再加上大腸等內臟類食材，不僅熱量直線上升，內臟中的飽和脂肪也可能影響血脂。

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