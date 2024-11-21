骨質疏鬆飲食｜研究：常飲牛奶增股骨骨折風險！2食物補鈣更有效

喝牛奶改善骨骼健康，是我們固有的認知。因強化骨骼需要鈣，鈣與牛奶自然地連結在一起。然而去年9月，一個超大型研究結果發表，指出「飲用牛奶會增加股骨骨折的風險」。「牛奶強骨」的傳統觀點受到正面衝擊。要補鈣，其實有更安全選擇。



骨質疏鬆飲食｜每天喝牛奶400克最高危

日本內科專家秋津壽男醫生引述了一份美國馬裡蘭大學去年發表於《Journal of Nutritional Science》、有關牛奶和骨折之間關係的研究報告。報告基於一項大規模研究，分析了橫跨1946年2021年超過48萬人和15000多例骨折患者的數據。結果發現，牛奶攝取量每增加200克，股骨骨折風險增加7%。每天喝400克的人則增加15%，風險最高。不過，若攝取量超過400克，風險又會稍為降低，但與不喝牛奶的人相比，依然是風險更高。骨質疏鬆｜比牛奶更高鈣6種蔬菜1款是奶11倍！50歲以上日攝多少鈣

晚期骨質疏鬆症的人摔倒和股骨骨折很常見。（Jsme MILA@pexels）

骨質疏鬆飲食｜ 牛奶1物質加速細胞氧化 易發炎衰老

那「罪魁」是甚麼？該研究報告指出，牛奶中所含的乳糖是由葡萄糖和半乳糖組成，其中的「半乳糖」可能是骨折風險增加的一個原因。秋津醫生解釋，「曾經有研究表明，攝取大量半乳糖會給細胞帶來氧化壓力並引起發炎，這種機制也可能是導致骨折風險增加。」在醫學界的實驗中，正正是利用注射半乳糖，去製造供實驗的「老化小鼠」。

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秋津進一步指出：「近年來，歐美醫學界普遍敲響了警鐘，認為過量攝取牛奶會加速衰老。我認為除了半乳糖之外還有其他原因，大量飲用牛奶的人，有強烈的血脂異常傾向，血脂異常是骨質疏鬆症的危險因子之一，患有晚期骨質疏鬆症的人摔倒和股骨骨折很常見。」

芝士是另一種能較安全地攝取鈣的奶製品。（Hans@Pixabay）

1盒（150毫升）的原味乳酪便含263毫克鈣，而同等分量的全脂牛奶則只有169毫克。（Aline Ponce@Pixabay）

骨質疏鬆飲食｜乳酪、芝士補骨更有效

該研究報告同時亦檢示了其他乳製品對骨折的影響，結果發現，乳酪和芝士對於強化骨骼更有效！研究顯示每天乳酪攝取量每增加250克，股骨骨折的風險就會降低15%；芝士攝取量每增加43克，股骨骨折的風險就會降低19%。希臘乳酪≠希臘式乳酪12款營養比較邊款最肥？消委會6建議勿空肚吃

為甚麼會得到這個結果？原來乳酪和芝士透過發酵分解了半乳糖，因此不會在體內發生氧化，大多數研究也發現攝取它們可降低骨折的風險。也就是說，如果你想增加骨質密度，一定要積極食用乳酪和芝士！

多在戶外曬曬太陽，是預防骨質疏鬆症的一個要點。（Austin Nicomedez@unsplash）

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骨質疏鬆飲食｜預防2招

筑波大学生命科學博士大西淳子指出，骨質疏鬆症會增加股骨骨折的風險，預防骨質疏鬆症並不能只依賴乳製品，更重要的是從各種食物中攝取鈣（如豆腐、菠菜、罐裝連骨沙丁魚）和維他命D（如黑木耳、三文魚），並進行適度的戶外運動。因為當暴露在紫外線下時，皮膚也會合成維他命D，因此有必要透過在戶外活動獲得充足的陽光照射來促進維生素D的產生。

參考資料：介護ポストセブン／日經Gooday／衛生署