減肥貼士｜缺2營養素會縮胸　營養師推5食物助減肥食肉瘦身不瘦胸

減肥是女人的終身事業，一年四季，年終無休。但減肥的同時，胸部有可能會隨着縮小。想修身又不想驕人的胸部降cup？便要學懂如何修身修得有智慧。營養師提醒，別缺乏2種營養素。



減肥貼士｜減肥一定會減胸？

怕減肥時胸部會跟着變小的憂慮很正常，因為胸部的組成是由肌肉、乳腺、輸乳管及脂肪組成，當中脂肪更佔75%！而我們減肥時，並不能控制減去身體某部分的脂肪，所以有機會減去胸部的脂肪，令它縮小。

不想減肥時連胸部也跟着縮小，就要減得聰明了！（istock)

減肥貼士｜缺乏脂肪蛋白質 胸部會變小

不少女生在決心減肥時，可能一日三餐改為一日一餐，令磅數急跌。營養師Gloria稱減磅減得太快或減肥減得太極端，有機會連胸部也跟着變小。例如有些人怕肥而不沾油、肉類及碳水化合物，令人體脂肪吸收不足，蛋白質不足。而我們的細胞由蛋白質構成，因此在減肥期間滴油不沾、缺少足夠的脂肪及蛋白質，有機會令胸部跟着變小。

減肥貼士｜肉類 雞蛋 牛油果 5食物瘦身不瘦胸

其實如想修身時保留驕人的胸部，減肥時不宜一下子減少進食分量，要一步步減少，且進食良好的脂肪，為人體吸收蛋白質，如肉類、雞蛋、豆腐等。同時避免進食加工肉類製品，進食適量的堅果、牛油果，下廚時亦宜加入小量的油去烹煮，這樣就有機會修身成功的同時保留胸部cup數。

減肥不減胸小貼士：

循序漸進地減少進食吃點良好脂肪保持吸收蛋白質，如肉類、雞蛋、豆腐等，避免進食加工食物，適量吃堅果、牛油果烹煮時加小量油



減肥貼士｜增磅可豐胸？

減肥有機會減胸，那麼增磅有機會豐胸嗎？

事實上，每個人胸部的大小都是基因決定好了，最大機會改變是在發育期的時候，增磅雖有機會令胸部變得豐滿，但效果因人而異。坊間提出不少食物如木瓜可以豐胸，但其實在營養師的角度，基因已決定了胸部大小，豐胸幫助不大。