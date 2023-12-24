減肥｜有吃早餐習慣人更瘦更健康？3原則助維持體重1物不宜食用

2015年美國康乃爾大學研究人員的調查中，發現長年維持健康體重的瘦子，有96％的人都有吃早餐的習慣。



吃早餐時只要遵守3個原則，即使不節食，也能輕鬆維持體重。

吃早餐3原則（按圖看清👇👇👇）

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1. 以高纖為主，注意糖分

雖然早餐是離你晚上睡覺最遠的一餐，有時間消耗卡路里，不代表可以肆無忌憚的大吃大喝，早餐的選擇需要以高纖、低糖為主，最好是完全不要添加糖，有時候其實本身存在在食物裡的糖分，已經能讓你感受到甜的滋味了，燕麥、低熱量與糖分的水果、豆泥都是好選擇。最好不要食用加工品。

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2. 需要攝取蛋白質

充滿能量的蛋白質，最好是在早餐時就能吃到，蛋或豆類都是很好的選擇，而且增加飽足感，讓身體不會感覺到飢餓，還能減少一天攝取的總熱量，注意吃蛋要吃「真的蛋」，而不是「蛋液」。若覺得吃蛋麻煩，可以在家做水煮蛋。

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3. 先運動再進食

早餐前先運動，會比午餐後再運動，消耗更多熱量，比利時進行的研究將兩組男性，在一定期間內攝取比平常多30%的熱量與50%的脂肪，發現在早餐前運動的男性組，不但完全沒變胖，胰島素濃度仍在健康範圍內，且一天燃燒的脂肪量，也比下午再做運動的男性組多更多。

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