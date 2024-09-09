粟米魚柳食譜｜粟米魚柳錯1步黏鍋不香脆　龍脷/鯰魚扮石斑點分辨

粟米斑塊，真的有石斑嗎？石斑魚價錢昂貴，約百多元一斤，不少餐廳酒樓為省成本以龍脷柳，甚至更便宜俗稱「坑渠魚」的鯰魚代替。不想以石斑的價錢，吃鯰魚的質素，何不自己動手做，簡單容易，豐儉由人。



粟米斑塊｜是石斑？龍脷柳？鯰魚？

粟米斑塊沒有「斑」，是公開的秘密？有食肆就曾因「魚目混珠」而被檢控違反商品說明條例。凍肉店內售賣的龍脷柳，尤其產自越南，其實不少也是鯰魚，單憑兩片白色的魚肉，根本看不出兩者分別。

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粟米斑塊｜龍脷柳、鯰魚分別

龍脷英文是Sole，是廣東及香港鰈形目魚類的泛稱，因魚身扁平如舌頭，故稱「龍脷」。

鯰魚英文是Amur catfish，正確名稱是鮎魚，學名是Pangasius Hypophthalmus，因有如貓的觸鬚又名Catfish，Cobbler、Basa、Tra都是鯰魚的別稱，常見於中下游河流、渠口，主要食蝦、蟹、魚等水生動物及其遺骸，與塘虱、泥鯭同屬低地魚，容易感染細菌，進食後或有損健康。購買前記得留意包裝上的英文名字。

以為斑塊等同魚塊？以為炸起的魚柳，混合了粟米蓉汁料，就難以分辨？

按圖看清龍脷與鯰魚分別：

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粟米斑塊食譜｜龍脷代石斑

粟米斑塊，不以貴價的石斑作魚塊，可用龍脷柳，比石斑便宜，也較鯰魚美味，廿多三十元有交易。處理好的魚柳，每邊切成3段，以鹽、胡椒醃好後，可沾上蛋液和炸粉油炸，但我較喜歡蘸上薄薄的粟粉，把魚柳半煎炸，配合加少許蛋白的粟米蓉更滑溜。

粟米魚柳食譜

食譜 粟米魚柳（煎） 材料 龍脷柳2條、粟米蓉250克、胡椒粉少許、鹽少許、粟粉適量、雞蛋1隻、蛋白1隻、水80毫升 做法 1. 魚柳解凍洗淨，抹乾，以鹽、胡椒粉醃15分鐘。 2. 魚柳切件，1條約分3段。 3. 雞蛋拂勻，把魚柳沾上蛋汁，再沾粟粉。 4. 燒熱鑊下油，放入魚柳，以中火把魚柳兩面煎至金黃，盛起備用。 5. 燒熱另一白鑊，倒入粟米蓉，加水拌勻。 6. 以中火煮滾後，把魚柳回鑊，加入蛋白略拌即成。

健康小貼士：

雖是罐頭，但因粟米罐頭的添加物較少，是少數製成罐頭後仍能保留營養的食物。當中所含的胡蘿蔔素，能被人體吸收後轉化為維他命A，能保護細胞受氧化破壞，亦有助排出毒素，減低患癌風險。當中所含的黃體素更可防止眼睛老化，增強記憶力。

攝錄：李思敏、張芷澄剪接：李思敏



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