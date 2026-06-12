排骨食譜｜15分鐘家常菜南瓜蒸排骨　簡易做法排骨揀邊種？

家常菜食譜｜排骨食譜｜南瓜蒸排骨做法｜一個人在家，想不到做甚麼小菜的時候，都會煮這道南瓜蒸排骨來吃。原因很簡單，真的不難煮，只消把材料醃好、蒸熟就行，無需下油，失敗率近乎零，算是入門級家常菜之一！



南瓜蒸排骨食譜｜挑選南瓜方法

南瓜有很多品種，有的瓜皮呈橙色、有的呈綠色，一般人最先聯想到的都是萬聖節用來佈置的那款南瓜，而日常煮小菜的，則是稱為「金瓜」的品種，形狀偏長如木瓜，瓜皮上有斑紋，瓜肉則口感軟腍。要挑選好南瓜，要察看使其顏色深淺，不論瓜肉還是瓜皮，愈深色皆代表愈熟，吃起來亦自然較甜。

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南瓜蒸排骨食譜｜南瓜要不要削皮？

高纖的南瓜，去皮與否是個人口味的選擇，有人認為連同瓜皮去煮，能保留營養價值。除了今次示範的南瓜蒸排骨外，部分人亦喜愛將食材放進鍋裏以文火燜熟，是為南瓜燜排骨，但此做法很容易燜到變南瓜蓉，不一定人人喜愛，若偏好有點咬口的話，建議還是蒸煮較適合。

至於排骨，部份人特別人喜歡吮骨，會選帶骨的那種來煮，飛排、腩排等都是選擇之一，但個人就比較懶惰，喜愛啖啖肉的肉排！

食譜 南瓜蒸排骨（蒸） 材料 南瓜400克、肉排230克、酸梅麵豉醬1.5湯匙、胡椒少許、糖1茶匙、生粉1茶匙、生抽少許、麻油少許 做法 1.南瓜批皮、去囊後切粒備用。 2.肉排洗淨，按需要切走多餘脂肪，瀝乾。 3.將胡椒、糖、生粉、生抽、麻油及酸梅麵豉醬，跟南瓜粒和肉排拌勻。 4.南瓜和肉排醃至少20分鐘。 5.煲滾一鍋水，放入已醃好的南瓜與肉排，大火蒸13-15分鐘。 6.可按喜好灑上葱粒或蒜粒，即成。

南瓜蒸排骨食譜

健康小貼士：

南瓜味甘、性溫，不但有助控制血糖，亦能補中益氣、潤肺健脾，可預防脾胃虛弱所致的腹瀉。不過若然本身皮膚易痕癢過敏，或患濕疹者，宜減少食用南瓜。

攝錄：陳詠嵐、陳昕敏、馮嘉雯

剪接：陳熙廉



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