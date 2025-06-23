排骨食譜｜梅子麵豉蒸排骨開胃家常菜防癌抗氧化　麵豉磨豉點分？

排骨食譜｜梅子麵豉蒸排骨食譜｜青梅可以釀酒、可以醃漬。日本人，一粒紀州梅佐飯佐粥已經很滿足，廣東人則愛加麵豉蒸排骨，酸甜醒胃，是一道最啱夏天炎熱納悶、食慾不振時佐飯的家常菜。



梅子麵豉蒸排骨食譜｜麵豉、磨豉分別？

梅子蒸排骨，除了鹹鹹酸酸的梅子，還會拌入麵豉醬，其實，就是麵豉蒸排骨的開胃升級版！這次除了黃麵豉，也放了磨豉醬。麵豉和磨豉，同以黃豆炮製，發酵而成。麵豉會先將黃豆煮熟或蒸熟，拌上麵粉，經過發酵、加鹽、晾曬等工序製成。顏色較黑，部分更可看到一粒粒完整的黃豆，質地相對較硬。

磨豉一般以用製作大豆製品過程中產生的豆渣或廢棄黃豆槽泊為主要原料，混入糖、蒜蓉等，再經過研磨、調配等工藝製成糊狀，味道微甜，沒有明顯的顆粒感。而黃豆再多曬，變黑便成豆豉了，磨豉，就是磨碎了的豆豉，加鹽等發酵成醬料。但不同醬園出品，味道略有偏差，但一般黃麵豉醬帶甜，磨豉偏鹹。用來蒸排骨，可辟肉膻，惹味濃郁。

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梅子蒸排骨食譜

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食譜 梅子蒸排骨（蒸） 材料 肉排400克、酸梅3粒、黃麵豉1茶匙、磨豉1茶匙、蒜頭3瓣、豉油3/4茶匙、糖3/4茶匙、粟粉1茶匙、米酒1茶匙、辣椒少許 做法 1. 肉排洗淨抹乾，加入豉油、糖、粟粉及米酒拌勻，醃約20分鐘。 2. 蒜頭切碎；酸梅沖洗後，壓爛成蓉。 3. 加入黃麵豉、磨豉、蒜蓉混合成醬。 4. 放入排骨拌勻。 5. 煲滾一鍋水，放入排骨，以大火蒸10-15分鐘。 6. 辣椒切碎，撒上蒸好的排骨便成。

健康小貼士：

酸梅，含有檸檬酸、蘋果酸、維他命C及人體所需各種氨基酸等，有助鈣吸收、抗氧化及新陳代謝。麵豉，亦含豐富氨基酸、抗氧化物及維他命B群等，不但增強免疫力，還有效預防癌病。



攝錄、剪接：李啟康



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