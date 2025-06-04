木瓜雪耳海底椰湯食譜｜滋潤止咳功效、加冰糖變養顏潤燥糖水！
撰文：唐家儀
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木瓜與雪耳這個組合，在秋冬季節特別受歡迎，無論是煲成湯水，還是變成甜品，都有滋潤皮膚的功效。這個滋補組合再加海底椰，更能有清燥熱、潤肺止咳功效。木瓜與蜜棗、南杏的天然甜味，讓湯水清甜不膩，很適合喜歡微甜湯水的朋友！攝影：唐家儀
女生們都會著重肌膚是否飲飽水，有平民花膠之稱的雪耳，完全是救星！雪耳吃起來會黏黏糊口的，但不要嫌棄它，事關它本身含有豐富的膠原蛋白，比起花膠、阿膠更能讓身體吸收，用來煲湯水的話，對於皮膚修復再生很有幫助。
木瓜雪耳海底椰湯食譜
木瓜可以怎樣配搭來煲湯？
木瓜分兩種，番木瓜屬水果供食用，宣木瓜屬於藥物供藥用。平常用來煲湯的，選用番木瓜，夠清甜。配合排骨或瘦肉煲也可，不加肉的話，也有木瓜與蜜棗的天然甜味，加兩粒冰糖還可以變成糖水呢！
海底椰有什麼功效？
註冊中醫師梁慧儀表示，海底椰有潤肺止咳、滋陰潤燥、美容養顏的功效。轉季的時候最容易有燥熱咳嗽等病症，這時候就可以用海底椰來煲湯喝。
中醫小貼士：海底椰富含豐富的維他命E和纖維，既能滋陰潤燥也有潤膚的效果，所以也很適合愛美的女性食用。
|食譜
|木瓜雪耳海底椰湯（煲）
|材料
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木瓜1個、雪耳1個、南杏20g、椰片20片、蜜棗3粒、陳皮1塊、水2公升、鹽適量
|做法
|1. 洗淨雪耳，用凍水浸發約半小時，去掉中心較硬部分，再切件備用。
|2. 木瓜去皮去籽，再切件。
|3. 加2公升水入鍋，先落陳皮，再開火。
|4. 水滾後，一拼加入木瓜、雪耳、南杏、椰片煲15分鐘。
|5. 滾起後，轉細火煲1.5小時。
|6. 加少許鹽調味即成。
按圖睇木瓜、雪耳、海底椰有幾滋潤！
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木瓜、雪耳、海底椰功效
木瓜：有豐富的礦物質、維他命A及C。當中的維他命C，幫助鐵質被身體吸收。木瓜味甘，性平，歸脾、胃兩經，有健胃消食作用。有助消化及排便順暢，難怪成為世界衛生組織評為最有營養的水果之一。木瓜有潤肺作用，亦有助皮膚變得光滑，面色紅潤，有美顏作用。
雪耳：味甘淡，性平，有補脾開胃、益氣清腸、滋陰潤肺的作用。
南杏：又稱為甜香仁，性平，也是有能止咳化痰，潤肺下氣的作用，適用於體虛及虛勞咳嗽。
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