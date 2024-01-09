入廚貼士｜馬蹄5秒去皮比剝香蕉皮更簡單！輕鬆1招洗走黑泥灰塵

如何輕鬆剝馬蹄？馬蹄去皮原來也容易，用這個建議方法，去皮時不費力氣，也不用怕切傷手，甚至有網民分享，這個妙招比剝香蕉還簡單……未剝馬蹄前，先講洗馬蹄，要馬蹄洗得夠乾淨，一泥不染，提議用「粉」。



輕鬆剝馬蹄，不費力氣之餘，也不怕切傷手。

洗馬蹄加粟粉／麵粉

馬蹄是水生植物，在鬆軟的泥土裡生長，陰暗潮濕的生長環境，馬蹄的蒂頭最易藏着污垢及蟲卵，徹底洗淨符合安全。但一大堆馬蹄，如果要逐顆擦洗，實在費時，在濯洗過程中，加粟粉或麵粉浸一浸，粟粉吸附雜質及污垢，可以令馬蹄更乾淨。

洗馬蹄時加粟粉，在粟粉水內清潔，倒掉污水，重覆三、四遍，馬蹄變乾淨，洗前洗後對比大。

馬蹄熱脹冷縮 更易削皮！

洗好的馬蹄，進入剝皮的階段，生馬蹄本身堅硬，用刀切掉頭尾或削皮得要費點力氣。提議將洗好的馬蹄，先在熱水中灼3分鐘，目的令馬蹄略轉軟身，然後浸入凍水，透過熱脹冷縮的原理使馬蹄皮更易削掉。剝好的馬蹄最好放在清水中浸泡，不然容易氧化變黑。

請按下圖了解洗馬蹄及剝馬蹄的建議方法︰

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另外，馬蹄最好在新鮮的時候去皮，因為馬蹄極易蒸發水分，水分流失太多後再去皮就更困難。但以上方法，即使馬蹄已放置了2-3天，同樣也可輕鬆剝皮，不過此法沒有網民誇張得如同剝香蕉一樣容易，不過也是一個可取而不費多大力氣的好方式。

健康貼士︰

馬蹄味甘，性寒。能清熱生津、化痰明目及消滯，但脾胃虛寒者不宜食。



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