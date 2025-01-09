紅豆糕食譜｜簡易食譜粒粒紅豆香甜軟糯　煮腍紅豆只需20分鐘？

紅豆糕食譜｜紅豆糕跟紅豆沙一樣，紅豆粒粒香甜軟糯，是永遠吃不厭的經典甜品。尤其新年將至，紅色的糕點特別討人喜愛，年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕吃得太多太膩？可試試這款做法更簡易的紅豆糕點。



紅豆糕食譜｜快速煮腍紅豆方法

紅豆糕，做法吃法五花八門，白色底紅色底，有椰汁冇椰汁，凍吃熱吃……各適其適。不過，無論哪款，紅豆必須煲至軟腍，起沙更好，快速煮紅豆方法有多種：焗熟法、急凍法、壓力法……或者跟你一向做紅豆沙的方法煲煮紅豆，再把豆和水分隔，加入粘米粉和粟粉等蒸45分鐘便可。

懶啲，甚至可以買罐裝即食紅豆，更省時省力，不過味道偏甜，須減糖分量，但豆香自然不及新鮮紅豆了。

20分鐘便可快速煮腍紅豆了。（資料圖片）

1 先將紅豆洗淨，以白鍋（不加油）炒香紅豆。

2 以中火不斷炒約3分鐘（視乎紅豆數量），直至冒出大量熱氣，關火。

3 用錫紙緊緊蓋上，燜焗紅豆約3分鐘（視乎紅豆數量），目的讓紅豆加速熟透。重複這步驟，連續做兩次。

4 加水用中火煮約20分鐘，可按紅豆分量加水。

5 20分鐘後，紅豆已經熟透變軟，重點是豆殼依舊牢牢黏在豆子上。在加熱過程中不可以加任何調味料，譬如：糖，放了糖就會煮不透。



【入廚貼士】20分鐘快速煮熟紅豆粒粒鬆軟 免浸免雪只靠一樣工具

紅豆糕食譜

健康小貼士：

紅豆，養心補氣血，纖維豐富、高蛋白、低脂肪，有助瘦身、降血壓、改善心血管疾病。此外，還富含維他命Ｅ、鉀、鈣、鐵和外皮的皂角苷等，可利尿除腳氣，排毒去水腫。但有尿酸或類風濕者慎吃。

攝錄：劉晴剪接：王夕子



其他賀年糕點食譜：

【椰汁馬豆糕食譜】中式糕點清甜滑溜 5種材料毋須魚膠零難度

椰汁馬豆糕食譜

【蘿蔔糕食譜】電飯煲蘿蔔糕 一煲過免睇火去澀味要放什麼？

電飯煲蘿蔔糕食譜