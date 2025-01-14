椰汁馬豆糕食譜｜中式糕點食譜免魚膠1招更清甜滑溜　馬豆速腍法?

撰文：鄒家鳳
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椰汁馬豆糕食譜｜椰汁馬豆糕，清甜滑溜，陣陣椰香、奶香、豆香混和一起，是最受歡迎的中式糕點之一。椰汁馬豆糕做法簡單，最重要是必須把馬豆煮至爆花，如果馬豆不腍，糕點如何滑溜也是枉費心機。追求完美，最好以新鮮椰汁代替罐頭製品，做出來的香甜與質感，是用魚膠粉全無椰香的馬豆糕難以媲美。

椰汁馬豆糕食譜｜勿用魚膠、大菜　影響口感

椰汁馬豆糕的材料不多，除了馬豆和椰汁，就是花奶、粟粉和糖。千萬別用魚膠、大菜等凝固物，否則做出來膠膠彈彈的，破壞了傳統風味。以粟粉調校稠度便已足夠，加入粉漿時，記得不停攪拌，一來避免黏底，二來邊手感它的阻力，當覺得有點難以攪拌便是時候關火了。

椰汁馬豆糕食譜｜馬豆是什麼？與豆苗同根生？

馬豆原來是荷蘭豆的「老年」！（photo AC）

黃色的馬豆，像粟米粒，其實跟豆苗同根生。最初我們會吃掉豆苗的嫩葉、再吃長出的豆莢，即荷蘭豆，若沒把荷蘭豆吃掉，讓它繼續生長，最後便會變成豌豆，乾了的黃豌豆便是馬豆了，可說是荷蘭豆的老年版。

馬豆含豐富蛋白質及水溶性纖維，有助降膽固醇和抗氧化。

椰汁馬豆糕食譜

椰汁馬豆糕食譜

材料：
馬豆150克
花奶200毫升
椰汁200毫升
水800毫升
糖100克
粟粉200克

做法：
1.馬豆浸泡3小時或以上，瀝乾，放入一鍋滾水中，以中小火煮1小時至腍，再焗半小時，瀝乾備用。
2.以花奶混入粟粉，拌勻成粉漿，備用。
3.煲滾一鍋水，放入糖，以中小火煮至糖完全溶化。
4.一邊加入粉漿，一邊不停攪拌。
5.加入椰汁、馬豆，繼續拌勻，直至變得濃稠，關火。
6.倒入玻璃容器內，待涼，放入雪櫃冷藏約3小時即可。

不失敗秘訣：
1.馬豆必須煮腍，可煲半小時，放入真空煲焗約4小時；或先放冰格冷藏至結冰，再煲煮可快速煮腍。
2.下粟粉漿時，須不停攪拌，避免黏底。

健康小貼士：

椰汁富含蛋白質、維他命C、脂肪、糖類及多種氨基酸，能美白肌膚、改善色斑，滋潤養顏，消暑利尿，補腎抗菌。但糖尿病、高血壓患者不宜。

攝錄 : 李啟康

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杞子桂花糕食譜
食譜 椰汁馬豆糕（冷）
材料

馬豆150克、花奶200毫升、椰汁200毫升、水800毫升、糖100克、粟粉200克
做法 1. 馬豆浸泡3小時或以上，瀝乾，放入一鍋滾水中，以中小火煮1小時至腍，再焗半小時，瀝乾備用。
2. 以花奶混入粟粉，拌勻成粉漿，備用。
3. 煲滾一鍋水，放入糖，以中小火煮至糖完全溶化。
4. 一邊加入粉漿，一邊不停攪拌。
5. 加入椰汁、馬豆，繼續拌勻，直至變得濃稠，關火。
6. 倒入玻璃容器內，待涼，放入雪櫃冷藏約3小時即可。

 

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