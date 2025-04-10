【可樂雞翼食譜】做法簡單香甜惹味！4步煎香再煮20分鐘即成
撰文：唐家儀
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可樂雞翼食譜｜雞翼的做法千變萬化，今次帶來甜的雞翼，以可樂作調味，先煎香雞翼再煮大概20分鐘即成。煮好的雞翼，甜得來又惹味，不用太多調味都已經好吃，難怪成為派對場上的搶手小食！攝影、攝錄：劉晴、王夕子 剪接：劉晴
有唔少人都對雞翼情有獨鍾，儘管吮骨有失儀態，都不顧一切要食雞皮、嚐雞肉。
雞翼有好多種做法，純粹煎香又得，加醬料炒香亦得，今次就帶來甜蜜蜜的可樂雞翼。雖然外表烏卒卒，你以為是煮燶了？但其實是可樂顏色完全滲入雞皮，甚至雞肉，令其不用加調味都已經夠甜蜜。
可樂雞翼經常成為派對場上的指定小食，事關夠甜夠惹味，相比其他要炸或爆炒的雞翼，不會吃得太狼狽。
健康小貼士： 一罐正常的可樂，100毫升當中有42卡路里，如用一罐大概350毫升的可樂，則大概147卡路里。若果健康一點，建議用健怡可樂來煮，味道相差不大，同樣做到可樂雞翼甜蜜的效果。
|食譜
|可樂雞翼（煲）
|材料
|雞翼10隻、可樂1罐、蒜頭2瓣、米酒2湯匙、老抽3湯匙
|做法
|1. 雞翼洗淨抹乾，備用。
|2. 蒜頭切成蒜片或蒜蓉，備用。
|3. 燒熱鑊落油，以蒜蓉煎香雞翼兩面。
|4. 加入米酒、老抽和可樂，以中火煲煮18-20分鐘即成。
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