薯仔炆雞翼食譜，是很多人童年最愛的家常菜，雞翼做法炆得入味，就連骨頭都會吮得乾乾淨淨。而那個醬汁我一滴都不剩，通通都拿到佐飯，即使要食兩三碗都冇難度，不過唯一要溫馨提示的，就是因為雞翼切半，所以要小心吃到雞碎骨。



薯仔燜雞翼做法｜單骨雞中翼 方便又惹味

雞翼是其中一種萬能的食材，煮法很多，煎、燜、炸、蒸……基本上都冇走雞。煮薯仔燜雞翼我習慣把雞中翼斬開兩邊，一來跟薯仔大小差不多，二來也會更惹味。如果你不想用雞翼的話，其實用雞髀肉也無妨。

薯仔燜雞翼做法｜薯仔先炒後燜 避免爛茸茸

薯仔煮得太久會變糊爛，煮得太短時間又會過硬，對新手來說確實有點難拿捏。按過去的經驗之談，個人認為將薯仔先炒一會，邊位炒至微微焦黃，就能避免之後變得爛茸茸。假若你在燜煮過程擔心薯仔太硬，也可用筷子輕輕刺下去，輕鬆地已能刺入的話，就代表薯仔已經「腍身」。

薯仔燜雞翼食譜｜要燜煮幾耐?

薯仔燜雞翼食譜

食譜 薯仔燜雞翼（燜） 材料 薯仔3個、雞翼1磅、蠔油半湯匙、老抽少許

醃料：鹽1茶匙、糖1茶匙、胡椒粉少許、生抽半茶匙、酒少許、生粉半茶匙 做法 1.薯仔刨皮，切塊。 2.雞翼切半，拌入醃料醃至少20分鐘。 3.以中火炒薯仔約2分鐘，盛起備用。 4.以中火煎雞翼至兩面轉色，加入薯仔同炒。 5.下水並加蓋，轉大火煮至滾，轉中火燜15分鐘至收汁及薯仔腍身。 6.加入蠔油，炒一會再下老抽，再炒勻即成。

薯仔健康小貼士：

薯仔常被指摘是致肥元凶，但其實它含維他命C、礦物質硒及鉀質，纖維素亦相當高，甚至曾有英國營養學家指出，薯仔的營養價值比牛油果及紅菜頭等超級食物為高，並且能降低血壓。

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩 酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜

【薯仔食譜】醬燒薯仔餅日式小食 挺身有嚼感注意三大重點！

醬燒薯仔餅食譜

攝影、攝錄：郭榮裕、吳羨靈

剪接：郭榮裕

