春天湯水食譜｜蟲草花粟米紅蘿蔔湯緩鼻敏感　潤肺止咳4類人慎飲

春天湯水食譜｜健康湯水食譜｜蟲草花｜轉天氣的日子，最易引起季節性咳嗽或鼻敏感發作，氣管差狂咳，不停流鼻水「包雲吞」，有過敏體質的朋友大呻辛苦！想用平民價錢買滋補食材抗敏感？其實不難，蟲草花是其中之一，可煲一款蟲草花粟米紅蘿蔔湯。

攝影：尹嘉慧



蟲草花煲的湯水，顏色橙黃，是蟲草花天然的色澤。

蟲草花是什麼？處理方法：別浸泡太久

蟲草花在街市及超級市場也能買到，驟耳以為是矜貴食材，又以為是蟲草。蟲草珍貴人所皆知，蟲草花又是甚麼？蟲草花又名北冬蟲草、不老草、蛹蟲草等，吃蟲草花是否吃蟲？非也！蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的草，在街市、超級市場及中藥材行也能尋得芳蹤。

建議蟲草花，不要清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉流失，影響食用療效，輕輕沖洗即可。

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯食譜

食譜 蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯（煲） 材料 蟲草花38克、紅蘿蔔1條、雪耳100克、粟米1條、水2000毫升、鹽1茶匙 做法 1.將乾雪耳浸發至脹身，煎去黃色蒂頭；紅蘿蔔及蟲草花洗淨；粟米去衣留鬚。 2.熱鍋下油，將蟲草花炒香備用。 3.冷水加入紅蘿蔔及粟米，大火煲滾，水滾後加入雪耳及蟲草花。 4.轉慢火煲45分鐘，下鹽調味完成。

按圖了解此湯的食材療效：

+ 3

蟲草花：味甘，性平，歸肺、腎經，有補肺益腎、化痰止血作用

粟米：味甘、鹹，性涼。主治脾胃虛熱、反胃嘔吐、消渴及泄瀉

粟米鬚：性平，味甘，藥性平和，可去水腫、利水及改善糖尿病。遇上小便不暢、尿液顏色偏黃及小便時尿道口疼痛，粟米鬚加赤小豆煲水可利濕退黃。

紅蘿蔔：又稱胡蘿蔔，味甘，性平，有健胃消食、養肝明目的功效。但不宜大量及長時間進食，因胡蘿蔔素會儲存體內使皮膚變黃，不過停食兩個月後會自行消失。

紅蘿蔔利腸胃，可把腸胃中積滯的東西排走。優質的甘筍，揀表皮呈橘紅色，胡蘿蔔素含量亦較高。

雪耳：又稱銀耳及白木耳，有「菌中之冠」的美譽。雪耳，味甘淡，性平，有補脾開胃、益氣清腸、養胃生津、滋陰潤肺的功效。雪耳富有天然植物性膠質，有豐富的膠原蛋白，潤膚療效很高，常被稱為平民燕窩或花膠。雪耳以「漳州雪耳」的膠質較多，潤燥效果較強，質感爽口。

蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體。

楊恩劍寧醫師對「蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯」食用建議︰

適合人士：

此湯補肺益腎，潤肺止咳，對於季節性的咳嗽、鼻敏感及過敏體質的人士都適合



不適合人士：

體質虛寒、容易腹瀉、腎病及糖尿病患者慎服



一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

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