芒果食譜｜芒果糯米糍/芒果布甸/芒果河粉　點揀超甜愛文芒3招

芒果做的甜品有很多，芒果布甸、芒果糯米糍、芒果班戟、芒果糯米飯......清爽鮮甜，讓人大快朵頤。夏天是台灣愛文芒的當造季節，挑選時幾樣要點可留意，便找到又大又紅又甜的愛文芒。



芒果河粉

芒果河粉蒟蒻凍 低卡高纖

芒果河粉，大家吃過嗎？雖名為「河粉」，但它是甜品，口感好比涼粉一樣爽爽滑滑，用椰漿、糖及蒟蒻凍粉製成，形狀被裁切成長條狀宛如白色的「河粉」。蒟蒻凍粉的作用為凝固食物，與其功能相同的有魚膠、大菜、寒天粉及粟粉等，因著各類的原材料不同，所製成的作品口感也各異。滑捋捋的蒟蒻凍，晶瑩剔透，本身不加任何糖分為低卡食物，而且高纖飽肚，但需要慢慢細嚼以助消化。

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選愛文芒3大貼士：

椰漿河粉配鮮甜的芒果汁及果肉最是可口，入口盡是清甜消暑的滋味！芒果當中又以新鮮香甜的愛文芒教人難以抗拒，果肉豐厚，香味馥郁，鮮吃、打汁、製甜品…樣樣皆能。切芒果時怎麼切都一樣，因為整顆芒果都是甜的，不會因為切法而改變甜度。記者也請教本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄，在選購愛文芒時可留意以下3要點便可找到又甜又好的貨色，請按圖看解答︰

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1. 看表皮：愛文芒的外皮以紅色為好，因為曬過太陽才會紅。

2. 看蒂頭：樹上自然熟的愛文芒，蒂頭是凹陷的，蒂頭周圍有點像「肩膀」的感覺聳起，整顆芒果飽滿又壯。如果蒂頭凸起的有可能是催熟的愛文芒。催熟的愛文芒，顏色很鮮豔，但甜味較低。

3. 看果粉：剛摘下的愛文芒，表皮有白色的果粉，慢慢自然消失，然後出油。

芒果河粉

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芒果河粉食譜

食譜 芒果河粉（冷） 材料 愛文芒1個、蒟蒻凍粉18克、糖15克、椰漿100毫升、水100毫升 做法 1.用小鍋慢火煮椰漿，加入水、蒟蒻凍粉及糖拌勻。 2.椰漿微滾後熄火，倒入方型容器中，待涼後放入雪櫃冷藏。 3.將愛文芒切開起肉後，一半放入攪拌機打成芒果汁，一半切粒備用。 4.將冷藏後的河粉切成條狀，上碟後倒芒果汁及芒果肉完成。

健康小貼士：

芒果有豐富的類胡蘿蔔素，有助於眼睛及潤澤皮膚。芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」。有虛寒咳嗽、敏感體質、糖尿病者等不宜食用芒果。如有問題，請向醫生或中醫師查詢。



芒果河粉

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攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具



愛文芒還可以做其他甜品：

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