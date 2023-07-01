芒果宜忌｜長黑點能吃嗎？忌與豆漿同喝？芒果3迷思經期時這樣吃

每年四月份開始是芒果產季，甜美、多汁、香氣濃郁的芒果更是清涼又消暑的好選擇，但許多人也常聽到「芒果有黑點」、「有濕毒」不宜多吃？專家也特別破解五大常見迷思。



常聽見「芒果含濕毒，少吃為妙？」是真的嗎？（pexels）

台灣醫林勤美中西聯合診所主任賴香君指出，一般人常聽見「芒果含濕毒，少吃為妙？」其實是中醫的用語，並非真的指芒果果肉有毒，而是因為果皮所含有的漆酚，比較容易引起過敏反應。特別對於異位性跟皮膚炎、濕疹或皮膚潰爛者，盡量避免食用芒果，若皮膚炎已經接受控制好幾年，同樣也需要斟酌食用，此外如果是需控制糖份及鉀離子的病人，也應注意果肉攝取量，不宜超量。

按圖看芒果3大迷思：

+ 3

芒果有「黑點」能不能吃？

很多民眾看到芒果長黑斑，擔心不能食用，但台灣農糧署指出，需要綜合觀察再決定。如果是輕微黑斑，則無安全疑慮，黑斑是因為受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，只要將黑斑處削除，即可食用。但如果外觀跟果肉若已明顯腐敗、變色、變味，則應盡速丟棄。

吃芒果不能喝豆漿？

網傳若將芒果與豆漿一同食用將出現腹瀉等症狀，但台灣農糧署指出，芒果無同時食用禁忌，芒果含碳水化合物、維他命A、鉀離子、鈣離子、多酚類等營養，適量食用無疑慮，豆漿本身含寡醣，建議一日一杯為宜。

相關文章：芒果營養｜護膚降血壓調節心臟功能 1類人吃芒果小心加劇腸胃炎👇👇👇

+ 5

月經來吃芒果會導致子宮肌瘤？

網傳芒果有止血的作用，在經期內食用會影響月經，甚至導致子宮肌瘤？但專家指出，該說法無科學證據證明相關，由於芒果本身亦無相關醫療功效，一般民眾食用建議可將芒果切塊，碗裝8分滿，每日以1份即可、2份為限。

賴香君指出，芒果跟肌瘤發生沒有關係。月經期間的水果攝取只會建議吃常溫，不要吃冰的水果，避免讓子宮內循環差，後續經血排出較不暢，以後容易會有婦科方面的問題，其餘吃什麼水果都是可以的。

另外賴香君也提醒，夏天許多民眾除了吃芒果外，也很喜歡瓜類水果，例如木瓜、西瓜、哈密瓜等，有部分水果性寒，對於手腳冰冷者，容易會有經痛、經期延長的困擾，若是長者也容易會有利尿，導致半夜跑廁所的問題。

相關文章：切水果貼士｜芒果起肉切粒不浪費4大方法！專家教揀超甜多汁芒果👇👇👇

+ 26

因此他也建議，吃富含水分的瓜果類水果，可以在中午陽氣旺盛的時候食用，或者將食用量減少、放置到接近常溫後再食用，避免加重寒性體質。若是老青瓜、小青瓜絲瓜等，則避免涼拌生食，於烹調時加入適量薑絲中和食物寒性，就能在夏天無負擔享受這些食物。

延伸閱讀：

虛累累、酷酷嗽、氣不順……難解確診後遺症，補充含保護成分的益生菌，替健康築起防護罩

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」