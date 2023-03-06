芒果營養｜護膚降血壓調節心臟功能 1類人吃芒果小心加劇腸胃炎
撰文：中天新聞網
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芒果不僅好吃、營養價值又高，是許多人的吃水果的首選，尤其在炎熱的夏天，吃上一碗芒果冰，超幸福！營養學家表示，芒果富含維他命A、C、纖維素及鉀，不過若有過敏體質、消化系統疾病或是糖友，須特別留意。
台灣台大生物產業學系教授洪泰雄在Facebook發文指出，芒果是一種高營養價值的水果，主要的營養素包括：維他命C有助於增強免疫系統及促進鐵的吸收；纖維素可促進消化和預防便秘；維他命A則能夠保護眼睛及促進皮膚健康；更含有鉀能夠調節心臟功能及血壓。不過，吃芒果仍有一些禁忌。
芒果的6大好處（按圖👇👇👇）
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洪泰雄指出，3類人吃芒果要注意。
1. 糖尿病患者：由於芒果含有較高的糖分，糖尿病患者在食用芒果時，應限制其攝取量。
2. 消化系統疾病：對於一些有消化系統疾病的患者，如：胃潰瘍或腸胃炎等。食用芒果後，恐怕會刺激胃腸道，加重病情。
3. 過敏體質：對芒果過敏的人應該避免食用芒果，以免引起過敏反應。
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最後，洪泰雄補充，台灣芒果主要在夏季到秋季之間生產，不過因氣候變遷影響，部分芒果品種已經可於全年生產。另外，產地部分，台灣芒果主要生產於南部地區。其中，屏東墾丁及恆春地區，是台灣最主要的芒果產區。
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