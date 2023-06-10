芒果大平反｜中醫揭2原因誤以為芒果濕熱有毒！護膚降壓3類人不宜

芒果可說是夏天必吃水果之一！但傳聞它濕熱又有毒，不可多吃。但近日有中醫師為芒果大平反，指它不但不是濕熱水果，且還性平微寒，不但可護眼還有助防癌，可是吃多卻會使皮膚變黃！到底為什麼呢？



芒果。（圖片來源：istock）

芒果濕熱仍誤會 性平益胃是真的！

相信大家或多或少也聽過芒果濕熱，很毒要少吃，但近日有中醫師為芒果平反。台灣註冊中醫陳盈光醫師在個人社交平台上，分享了關於芒果的資訊，她指芒果性平微寒、味甘酸、無毒，具有清熱生津、解渴利尿、止嘔止暈、促進消化等作用。

按圖看芒果6大好處：

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而台灣中醫師公會全聯會理事長陳旺全亦在一篇訪問中澄清，其實在中醫辨證上，根本沒有一種食物是「濕熱」的，而芒果性平味甘，有解渴生津、去疾益胃的功效！

芒果中毒因過敏 多吃上火皮膚黃

芒果營養多，它富含維他命A、胡蘿蔔素，有很好的抗氧化力，可以保護眼睛、助防癌症。含維他命C和鉀，能保護皮膚，還可以預防動脈硬化、降血壓。至於芒果有毒的傳言，陳旺全中醫師指有兩大原因，其一為芒果在中醫食療中屬「發物」，其二是普遍主因，為過敏所致。

芒果。（圖片來源：istock）

芒果加蒜、辣椒皮膚更黃

陳盈光醫師解釋，芒果的樹幹、樹葉、果皮含有漆酚和間苯二酚，皮膚接觸到可能會引發過敏，造成皮膚炎；另外，有少數人吃芒果肉會起蕁麻疹，如果每次吃都會過敏，就需要忌口了。還有因為芒果中的ß-胡蘿蔔素會在身體滯留的關係，如果吃得太多芒果，在兩、三個月內便會出現皮膚發黃的現象，若加上大蒜、辣椒等同時食的話皮膚還會變得更加黃！

一份芒果。（圖片來源：istock）

芒果每天吃1份即可，最多以2份為限。 分量以平常吃飯碗為基準，1份則為裝到8分滿左右。因為芒果易上火，中醫提醒大家，如果身體皮膚有傷口、發癢發疹、口角發炎、口內生瘡等情況記得少吃芒果，有氣喘、糖尿病及過敏體質等3大族群，亦建議宜少吃。

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資料來源：華人健康網/註冊中醫陳盈光個人社交平台