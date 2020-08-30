水果冷知識｜芒果會誘發皮膚敏感？進食前先清洗　這一類人要小心

香甜的芒果是夏日特有的美味，但有些人吃了芒果就容易感到皮膚搔癢，甚至起疹子，難道芒果真的會誘發過敏反應嗎？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，芒果中的確有些成分會引起接觸性皮膚炎，甚至引起較嚴重的全身性過敏反應，因此建議有過敏體質者應淺嚐即止，若曾因芒果而引起全身過敏反應時則最好避免接觸為佳。

常聽長輩說「芒果很毒」，這是真的嗎？廖嘉音營養師表示，其實芒果不具毒性，但芒果中的確有些成分會誘發過敏反應，有過敏體質者應酌量食用。常見的過敏反應包括：

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1. 接觸性皮膚炎

芒果屬於漆樹類，而芒果的表皮含有一種漆酚（Urishiol）物質，若不慎接觸到皮膚，就容易出現紅腫、搔癢、甚至出現小水泡的皮膚炎反應，且需費時數天才能緩解。

若欲避免此類過敏症，建議削切芒果時可戴上手套，並先仔細清洗後再切分；此外，切完芒果後最好以肥皂洗手，以免油性的漆酚沾染皮膚而出現不適反應。

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2. 遲發性全身過敏

未成熟芒果的果皮中含有酚類的過敏物質，當果肉遭受果皮乳汁污染時容易對有皮膚過敏的人造成影響。

若曾有此類過敏反應者，則建議盡量避免食用芒果；若不慎誤食芒果製品而出現嚴重的不適症狀時，也應積極就診諮詢醫生的診斷與治療。

芒果會誘發過敏嗎？（健談授權使用）

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