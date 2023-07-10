芒果營養｜維他命A是蘋果60倍！護眼助防癌治便秘3好處果皮易致敏

夏季正是芒果盛產的季節，其酸甜濃郁且多汁的滋味深受不少民眾的喜愛。



在這個酷熱的天氣之下，來上1杯芒果汁或1碗芒果刨冰，不僅消暑解熱，更成為許多人1天之中的小確幸，而且芒果也富含的維他命A、維他命C、鉀、鎂、膳食纖維等多種營養素，適量食用便能對人體帶來好處。究竟芒果有哪些品種？吃芒果有何種營養與好處？芒果內含毒素嗎？有哪些禁忌需要注意？

芒果3大好處（按圖👇👇👇）

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維他命A竟是蘋果的60倍！芒果營養價值、品種特性

芒果內含的營養素非常多，包含維他命A、維他命C、膳食纖維、葉酸、菸鹼素、β-胡蘿蔔素，以及鉀、鈣、磷、鎂、鐵、鋅等礦物質；其中芒果內的維他命A與維他命C的含量更為驚人，光是約500公克的愛文芒果，就可滿足每人1天所需的維他命A與維他命C含量，而且其維他命A比起蘋果，更是足足高出約60倍之多。

此外，根據台灣農委會Facebook專頁，芒果的品種與顏色也相當多樣，如表皮呈紅色、外型相當討喜的愛文、西施、海頓芒果；呈現粉色的玉文6號、蜜雪、台中1號、農民黨1號芒果，而這2種顏色的芒果甜度通常較高，且較討人喜愛，特別是愛文芒果，更是台灣最為大宗的芒果品種，深受不少境內外民眾的喜愛。

除了上述的芒果品種之外，外表呈現黃色的台農1號、金煌、夏雪芒果，纖維較上述2種顏色的芒果還多，而成熟後不易轉色、表皮仍偏綠色的金蜜、凱特、黑香與土芒果，則是屬於纖維最多的類型，其中最為常見的土芒果，不僅纖維較多，肉質也較為粗糙，多會被用來打成果汁，或者做成芒果青食用。

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不只能保護眼睛健康！芒果3大好處你不可不知

吃芒果除了可以預防便祕，幫助排便順暢，還能防止眼睛乾澀、預防夜盲症，以下帶大家一起了解吃芒果的3大好處：

好處1：維持腸道健康

芒果富含膳食纖維，適量食用不僅可幫助消化，促使對腸道有益的細菌增加，維持腸道健康，還可提供人體飽足感。此外，膳食纖維也能增加糞便量，刺激大腸肌肉蠕動，還具吸水、膨脹和潤滑大腸的效果，使糞便更加濕潤柔軟，更易於排出體外，進而降低便秘的問題出現。

好處2：保持眼睛健康

相較於蘋果、香蕉與番石榴等台灣常見的水果，芒果的維他命A含量較高，除了可以維護眼睛健康、防止眼睛乾澀的情形發生，也是構成視網膜表面感光物質「視紫質」的重要營養素，經由視紫質的分解與再生，眼睛即可在黑暗中維持視力，以預防夜盲症發生。

好處3：抑制癌細胞

芒果內含β-胡蘿蔔素與多酚，兩者皆具有超強的抗氧化作用，可抑制癌細胞生長，其富含的維他命C與β-胡蘿蔔素，則可使癌化的細胞加速凋亡，而其內含的葉酸也能抑制癌細胞訊號傳遞，加上其豐富的纖維質，更有助於腸胃蠕動，將致癌物質排出體外。

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芒果有毒性嗎？ 2類人少吃為妙

有些人認為芒果帶有「濕毒」，就是具有毒性，應避免食用，事實上所謂的濕毒，是表示芒果在未成熟前，存在於果皮細胞裡的過敏原「漆酚」，皮膚若接觸到芒果果皮，嘴唇周圍、臉部、下巴等部位，即可能出現丘疹、紅腫、搔癢等過敏反應。

若芒果內含的成分與體內的免疫球蛋白結合，刺激身體釋放組織胺，也可能造成部分對芒果過敏的民眾，出現蕁麻疹反應。除此之外，台灣內湖國泰診所腎臟內科醫師曾柏榮表示，芒果雖不會對腎臟產生直接的傷害與毒性，但部分腎臟病患者可能要注意芒果內含的高糖分與鉀離子，對身體帶來的危害。

尤其是因糖尿病引發的腎臟病變者，若過度食用芒果，可能會導致血糖過高的情形發生，甚至會因攝取過多的鉀離子，而使病情加重，因此建議腎臟病患者應減少食用為佳。

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