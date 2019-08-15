【蛋糕食譜】菠蘿蛋糕純素無蛋奶　鬆軟簡單處理菠蘿2貼士

菠蘿是極好的食材用以入饌，鳳梨酥，菠蘿咕嚕肉、菠蘿炒飯、子蘿炒牛肉等，做蛋糕也可，菠蘿蛋糕真正有菠蘿。 攝錄︰呂榮棟、李啟康 攝影︰尹嘉蔚 剪接︰詹郭敏 場地提供：美亞廚具

或者你有疑問用菠蘿做蛋糕會令蛋糕太濕嗎？的確菠蘿水分足，會有這個問題存在，因此處理菠蘿是要留心以下兩點：1.先將片裝菠蘿完全揸乾水分，2.不能貪心用大量菠蘿。否則，焗蛋糕時，菠蘿遇熱會不斷出水，會令蛋糕體非常濕潤，當蛋糕水分太多，便會拖跨泡打粉助糕身膨脹的作用，即使溫度及時間也按照食譜的建議進行，蛋糕的組織也有機會變得黏黏糊糊。

菠蘿蛋糕

純素蛋糕雖然無蛋也無奶，但質感一樣鬆軟，不過承認香味不比用雞蛋及牛奶製作的蛋糕好。磅蛋糕的本來原則是蛋︰糖︰麵粉︰牛油以1：1：1：1的比例製作（各佔１/４），由於油脂較多，質感上也比較厚重。然而，因應各樣條件及因素，成分的比例可以自行調整，做自己喜歡的式樣，比例上不再局限各佔１/４。另外一提，每個焗爐的容量及功能等均不同，這個也需要自己調節。

菠蘿蛋糕

菠蘿蛋糕食譜

健康小貼士：

菠蘿有豐富的抗氧化劑及維他命C，有助養顏活膚，減少皺紋。菠蘿富含纖維有助改善消化，當中的菠蘿蛋白酶，可將蛋白質分子分解，更容易被小腸吸收，促進消化。

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