【蛋糕食譜】菠蘿蛋糕純素無蛋奶　鬆軟簡單處理菠蘿2貼士

撰文：尹嘉蔚
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菠蘿是極好的食材用以入饌，鳳梨酥，菠蘿咕嚕肉、菠蘿炒飯、子蘿炒牛肉等，做蛋糕也可，菠蘿蛋糕真正有菠蘿。
攝錄︰呂榮棟、李啟康
攝影︰尹嘉蔚
剪接︰詹郭敏
場地提供：美亞廚具
或者你有疑問用菠蘿做蛋糕會令蛋糕太濕嗎？的確菠蘿水分足，會有這個問題存在，因此處理菠蘿是要留心以下兩點：1.先將片裝菠蘿完全揸乾水分，2.不能貪心用大量菠蘿。否則，焗蛋糕時，菠蘿遇熱會不斷出水，會令蛋糕體非常濕潤，當蛋糕水分太多，便會拖跨泡打粉助糕身膨脹的作用，即使溫度及時間也按照食譜的建議進行，蛋糕的組織也有機會變得黏黏糊糊。
菠蘿蛋糕
純素蛋糕雖然無蛋也無奶，但質感一樣鬆軟，不過承認香味不比用雞蛋及牛奶製作的蛋糕好。磅蛋糕的本來原則是蛋︰糖︰麵粉︰牛油以1：1：1：1的比例製作（各佔１/４），由於油脂較多，質感上也比較厚重。然而，因應各樣條件及因素，成分的比例可以自行調整，做自己喜歡的式樣，比例上不再局限各佔１/４。另外一提，每個焗爐的容量及功能等均不同，這個也需要自己調節。
菠蘿蛋糕
菠蘿蛋糕食譜
健康小貼士：
菠蘿有豐富的抗氧化劑及維他命C，有助養顏活膚，減少皺紋。菠蘿富含纖維有助改善消化，當中的菠蘿蛋白酶，可將蛋白質分子分解，更容易被小腸吸收，促進消化。
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|食譜
|菠蘿蛋糕（焗）
|材料
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自發粉140克、小梳打2/3茶匙、楓糖漿30克、豆奶70毫升、罐頭菠蘿水70毫升、椰子油80毫升、蘋果醋20毫升、罐頭菠蘿2片
|做法
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1.焗爐預熱200度，菠蘿瀝乾水後撕成小塊。
|2.將自發粉過篩，加入小梳打拌勻。
|3.加入植物奶、菠蘿水、椰子油及蘋果醋拌勻。
|4.加入菠蘿拌勻後，將蛋糕糊倒入焗模。
|5.放入焗爐，用200度焗40分鐘。
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6.趁蛋糕面仍熱，塗上楓糖增色，將蛋糕脫模完成。