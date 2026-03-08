紐約芝士蛋糕食譜｜做法簡易芝味濃烈、蛋液分幾次加？

紐約芝士蛋糕做法簡單，是新手食譜之一，只需4-5樣材料，成本不高，就可以做出蛋糕店過百元卻小巧精緻的名牌芝士蛋糕水準。紐約芝士蛋糕芝士味濃郁，入口細緻滑溜，愈吃愈上癮！

紐約芝士蛋糕由來

芝士蛋糕早流行於古希臘，相傳到了公元前4世紀，希臘人開始出售芝士，繼後用芝士做成的食品推至全歐洲。意大利、英國、法國及德國有各自的工藝製作芝士蛋糕，後來這些歐洲人移居到美國，也把飲食習慣帶了過去，融入了美國文化後，美式芝士蛋糕誕生了。當時紐約人為了簡便，壓碎餅乾後，上面放入已調好的芝士醬，然後放進焗爐烘烤，成了紐約芝士蛋糕。隨時間推移，芝士蛋糕多變，有餅底、無餅底；有酸奶油、無酸奶油，但共通之處是依舊風靡愛吃芝士蛋糕的粉絲們。

芝士/奶健康小貼士：

奶製品是補鈣的好選擇，芝士含鈣量多，有助鈣吸收。另外，芝士的乳酸菌有利於維持人體腸道內正常菌群的穩定性，防治便秘和腹瀉。



紐約芝士蛋糕食譜

食譜 紐約芝士蛋糕（焗／Bake） 材料 忌廉芝士250克、糖50克、雞蛋2隻、牛油50克 做法 1.焗爐預熱攝氏180度。忌廉芝士置室溫解凍後，用打蛋器打勻至軟身。 2.加入糖打勻。 3.雞蛋拂打成蛋液，分4-5次加入忌廉芝士內拌勻。 4.熱溶牛油至液態，加入忌廉芝士內拌勻後，將蛋糕糊倒入焗模。 5.放入焗爐用180度焗30-35分鐘。 6.蛋糕焗好後，待涼放入雪櫃冷藏完成。

