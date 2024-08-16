月餅食譜｜紅豆蛋黃月餅簡易做法皮薄均勻！麵糰要休息忌即焗即吃

月餅，奶黃、蓮蓉、紅豆...什麼新口味新包裝滿街都是，但怎比得上自己親手製作的心意，什麼甜度、什麼餡料，有蛋黃冇蛋黃，記着每一位親友的喜好，一年一會，送上甜甜的祝福。做法其實很簡單，但要皮薄均勻，香軟油潤，記得麵糰別即搓即包，也別即焗即吃！



現買紅豆蓉推介 省時方便

即用紅豆蓉可在烘焙店、傳統粉麵店購買。（資料圖片）

傳統月餅餡料中，紅豆蓉是自己的偏愛，不太甜不太膩，但要自己烹煮壓蓉工夫實在繁複，除了烘焙店的包裝紅豆蓉外，其實在舊式的粉麵店、雜貨舖也有售，個人推介荃灣民豐、灣仔鏡記和筲箕灣佛記，多是人手炒製比預先包裝清甜。

月餅做法｜餅皮厚薄均勻 注意麵糰濕度

整月餅，最難拿捏的是餅皮，要軟硬適中，要薄要均勻，包裹時不能弄穿，也不能邊厚邊薄，因此拌麵粉時，注意麵糰的濕度或軟硬度，搓好後也必須讓它休息至少兩小時以上，讓它鬆弛，也可放進雪櫃收乾一點水分，包起來便較易得心應手。放入月餅模時，也別忘在模內撒上薄薄一層粉免麵糰黏底，這樣才能印出清晰的花紋。

剛焗好的月餅不宜即吃，最好待它回油後，口感味道更佳。

月餅做法｜忌即焗即吃 香甜油潤必須回油

月餅剛焗好的時候，餅皮會較乾，色澤會較淺，須待回油後才好吃。回油，是指月餅閒置一段時間後，餅皮吸收餡裏的油分、水分，而變得油潤柔軟，色澤也較深，這時候吃的月餅才是最好，約需一至三天。

攝錄：李啟康、陳泳嵐

剪接：陳泳嵐

健康小貼士：

營養師認為，相比最多反式脂肪、最易產生壞膽固醇的奶黃月餅，豆類餡料是眾多月餅中較健康的選擇。一個傳統月餅的熱量相等於四碗飯，一個迷你月餅就約有一碗飯的卡路里，所以別以為它細細個，便盡情食啊！而一個鹹蛋黃約含300克膽固醇，製作時可因應自己的身體狀況隨意調配蛋黃的比例。

紅豆蛋黃月餅食譜

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食譜 紅豆蛋黃月餅 (焗) 材料 花生油150毫升、糖漿380毫升、鹼水8毫升、麵粉600克、蛋1隻（拂成蛋液） 餡料：紅豆蓉1斤、鹹蛋黃20個（全蛋黃分量） 工具：迷你月餅彈弓模 做法 1. 麵粉於中央撥開，倒入花生油、糖漿、鹼水，慢慢推入麵粉搓成麵糰，蓋上濕毛巾或保鮮紙，靜置2小時或以上。 2. 紅豆蓉搓成條狀，取出每粒約24克分量，搓成球形。 3. 把紅豆蓉中間捏陷，放入蛋黃包裹成餡料。 4. 休息後的麵糰，取出每粒約23克分量搓成圓形，放枱上用膠刮輾平剷出。 5. 放入紅豆蛋黃餡料，包裹成圓形。 6. 月餅模撒上麵粉，平均沾滿麵粉後倒出，放入月餅麵糰，在焗盤上吸出月餅形狀，噴上少許水。 7. 放入已預熱攝氏200度焗爐，焗5分鐘，至微黃收乾水分。 8. 取出，掃上蛋液，再焗10分鐘即成。放置一天回油才吃，色澤與味道更佳。

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