【番茄燜豬軟骨食譜】酸甜菜色最開胃　豬軟骨軟腍入味送飯一流！

撰文：余曉彤
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酸酸甜甜菜式一向都是餐桌上最搶手的下飯菜，吃膩了番茄豬扒的話，不如轉用豬軟骨。一件件軟腍入味的豬軟骨真的好吃到令人想將骨中的精華吸光！加上香口的洋蔥，酸甜的番茄，不禁令人大嗌：「我要添飯」！
攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具
不少人聽到燜的菜式都會「避之則吉」，以為一燜便要用上數小時，還要留意火候。事實上，豬軟骨或腩排這類肉類只要燜大約1小時已經軟腍入味，如果不想控制火候的話，可以用電飯煲代替明火及鍋，煮食時間相若，卻省了留意火候的工夫，對生活忙碌的人來說真的非常方便！平常多用日式醬汁或麵豉醬燜豬軟骨，不妨也試試用番茄燜，一樣可口惹味。
番茄燜豬軟骨食譜
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健康小貼士：
番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質就有助預防攝護腺癌和乳癌。
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|食譜
|番茄燜豬軟骨（燜）
|材料
|豬軟骨500克、洋葱1個、番茄4個、蒜頭3瓣、薑3片、紹興酒1湯匙、茄汁5湯匙、醋2湯匙、生抽2湯匙、糖1茶匙、水400毫升
|做法
|1. 將番茄及洋蔥切件；蒜頭切成蓉備用。
|2. 將紹興酒、薑及豬軟骨放入一鍋滾水內，汆水5分鐘盛起備用。
|3. 用中火燒熱鍋，加少許油，加入蒜蓉及洋蔥炒香。
|4. 加入豬軟骨炒香
|5. 加入一半番茄、茄汁、醋、生抽、糖及水拌勻後待煮滾。
|6. 蓋上鍋蓋，轉中低火燜45分鐘。
|7. 加入餘下的番茄拌勻。
|8. 蓋上鍋蓋再煮10分鐘，即成。