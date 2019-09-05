【番茄燜豬軟骨食譜】酸甜菜色最開胃　豬軟骨軟腍入味送飯一流！

酸酸甜甜菜式一向都是餐桌上最搶手的下飯菜，吃膩了番茄豬扒的話，不如轉用豬軟骨。一件件軟腍入味的豬軟骨真的好吃到令人想將骨中的精華吸光！加上香口的洋蔥，酸甜的番茄，不禁令人大嗌：「我要添飯」！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

不少人聽到燜的菜式都會「避之則吉」，以為一燜便要用上數小時，還要留意火候。事實上，豬軟骨或腩排這類肉類只要燜大約1小時已經軟腍入味，如果不想控制火候的話，可以用電飯煲代替明火及鍋，煮食時間相若，卻省了留意火候的工夫，對生活忙碌的人來說真的非常方便！平常多用日式醬汁或麵豉醬燜豬軟骨，不妨也試試用番茄燜，一樣可口惹味。

番茄燜豬軟骨食譜

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健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質就有助預防攝護腺癌和乳癌。

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