【牛油果營養】高纖高鉀7大好處　Avobar創意食法重量級牛油果菜

牛油果普遍被視為，幾乎全身是寶，果肉至果核，它豐富的營養價值，對健康至少有7大好處，當中纖維竟比火龍果高，鉀質又比香蕉多，外國研究指牛油果對改善勞損痛症有幫助。 牛油果也是烹調中的「變身」達人，各款意想不到的牛油果菜式於餐廳及IG上湧現，來自英國的Avobar於香港尖沙嘴K11 MUSEA登場，將創意食法推向更高層次。

牛油果醬塗多士，挖空果核填餡料及炸牛油果薯條等，牛油果亮眼的綠色受打卡一族歡迎，配搭五花八門的食材，牛油果的魅力及奶油軟滑的口感依舊隱藏不住。牛油果本身味道已相當濃郁，因此搭配簡單的配菜及烹調技巧，既不掩蓋牛油果的真味，也提升了整道菜的油香。牛油果本身是一塊豐富油脂，但蘊含不飽和脂肪酸，比牛油健康得多，不飽和脂肪酸屬於較好的脂肪，它的好處有助降低身體「壞」膽固醇的比例，較有益心血管健康，一個中形的牛油果含20克脂肪，相等於4茶匙油。

牛油果蘊含不飽和脂肪酸，比牛油健康，有益心血管健康。（VCG）

除了好油脂外，牛油果中的營養包括鉀質、葉酸、維他命B、C、E等，但卡路里不低，一個牛油果相當於一碗白飯的熱量，不過營養價值也比白飯高，帶來健康7大好處，包括預防便秘及改善痛症等。

請點擊下圖了解牛油果7大益處︰

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牛油果源產自墨西哥、中美洲一帶，當地氣候、土壤等生長環境孕育出來的牛油果，油分較高，果肉軟綿Creamy，質素也較穩定。它的營養如此豐富，該如何享用是好？最簡單直接便是品嚐原味當「水果」享用，由於牛油果肉容易氧化變黑，切開後宜盡快食用。

如果吃剩一半想預防「生鏽」可以參考以下3種方法︰

想將牛油果變得更好玩，層次更豐富，可大膽與其他食材混搭，基本上可當牛油果是醬料或肥甘味厚的肉來品嚐，由於它是健康食材也建議大家配製高蛋白及高纖的食物，在家中自製非常方便，譬如Open-faced acocado toast（牛油果肉/醬多士）、Green smoothie（牛油果奶昔）、牛油果沙律、Pesto Zoodle（青醬翠玉瓜麵）等。假如要人代勞，來自英國的Avobar於9月中進駐尖沙嘴大型新商場K11 MUSEA，牛油果控能大快朵頤，試試以大量牛油果入饌的漂亮餐點，早午餐、沙律、晚餐及飲品均有供應。

牛油果營養價值高，含有約20種維他命、礦物質及營養，Avobar用的牛油果以可持續種植方法栽培。（黃舒慧攝）

Avobar的創瓣人Liana Kazaryan也是美麗健康的代表，身型纖瘦皮膚也非常好，她分享當年於英國搞Avobar的緣起，只是與友人閒話家常想開健康餐廳，希望主打Superfood，響應健康飲食理念崛起，後來果真將夢想落實了，除了吸引很多客人嘗試，也成功在英國製造熱潮，自己也可以樂在其中天天吃到最愛的牛油果。今次登陸香港，也帶來英國的廚師Raj及Tusher，與Chef Raj閒聊中得知，他也是牛油果迷，每天吃到4至5個，並分開在3餐中享用。

記者細看Avobar中的菜式，主打低碳、高蛋白及高纖食物，例如有牛油果、番薯、雞蛋、魚、龍蝦、白蘑菇、紅菜頭、青瓜及番茄等，甜品有抗氧成分高的可可（牛油果布朗尼）及抹茶（抹茶班戟）。

按圖睇更多菜式︰

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Avobar

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA B201-4號舖

營業時間：星期一至日 10am-22pm

價位︰$200 - $250/位

參考資料︰Healthline