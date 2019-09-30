【飲食優惠】大阪燒放題$98　無限時任食38款燒餅小食（附食譜）

去日本旅行，每次的必吃美食清單都是超級長，去關東其中一樣要吃的就是大阪燒。香港都有專賣大阪燒的餐廳，除了可以品嘗到材料豐富、外脆內軟糯的燒餅之外，更能落手落腳自己燒，非常過癮。最近，這間大阪燒專門店推出了放題優惠，只需$98就能無限時任食38款菜式！

道頓堀御好燒專門店在日本有300多間分店，2017年登陸香港，主打御好燒、廣島燒及文字燒等，兩年多就開了9間分店。日前，店方宣佈推出號稱是「全港最高CP值鐵板燒放題」，每人$98就可以任食共38款御好燒、文字燒、蒸籠料理、炒麵、炒飯和沙律，而且更是無限時間！這個午間放題原本是$198，現時減至$98，唯一條件是需要於下午3時前結帳離座，不過並非間間分店適用。

御好燒是大阪燒一種，但跟廣島燒不一樣，因為它沒有炒麵。而製作御好燒時只需攪勻材料至有氣泡狀態、雙面輪流煎就可以，記緊不要壓扁。（facebook：道頓堀御好燒-香港）

38款食品中，有9款御好燒、10款鐵板燒、4款文字燒、7款飯或麵類及5款沙律前菜及3款配料，店方最推介的就是海鮮文字燒、肉類雜錦御好燒、蒸籠餃子和道頓堀蒜香炒飯。

請按下圖睇更多在放題中品嘗到的食品：

這個38品放題，價錢足足比平日減半，不限時可以慢慢食！（facebook：道頓堀御好燒-香港）

+ 3 + 2

不少朋友喜歡食御好燒，都因為想邊食邊玩，自己在鐵板上製作出獨一無二的燒餅，用醬料畫上個人化的圖案，蠻有樂趣。不過這款特價放題目前只在星期一至五午間供應，很多人要上班未必抽得到時間去幫襯，其實在家裡都一樣能夠自己製作大阪燒，以下就有一個由日本籍便當導師Mavise提供的大阪燒食譜，請按下圖：

【日本媽媽家庭料理‧有片】大咧咧大阪燒 拿捏節奏煎出澎拜

大阪燒食譜

Mavise身兼母親及日式便當老師兩職，擅長烹調日式家庭料理，亦曾推出食譜書。（資料圖片／曾梓洋攝）

道頓堀御好燒專門店

道頓堀御好燒專門店（提供放題優惠分店）

大埔店

地址：大埔安邦路3號大埔超級城C區第一層542-548號舖

電話：2528 2733

太古店

地址：太古康山道1-2號康怡廣場北座2樓S37-S38號舖

電話：3584 7854