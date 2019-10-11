【開心果營養】最低熱量堅果每天可吃幾多？6大好處或比杏仁有益

堅果，一般被稱為果仁，當中你可以數得出多少款式？2018年BBC曾經發表世界十大健康食材，杏仁榮登榜首，它的熱量也較常見的腰果及合桃低，杏仁亦被視為可助減肥及控制體重的食物之一。不過，開心果或可能比杏仁更有營養。