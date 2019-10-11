【開心果營養】最低熱量堅果每天可吃幾多？6大好處或比杏仁有益

堅果，一般被稱為果仁，當中你可以數得出多少款式？2018年BBC曾經發表世界十大健康食材，杏仁榮登榜首，它的熱量也較常見的腰果及合桃低，杏仁亦被視為可助減肥及控制體重的食物之一。不過，開心果或可能比杏仁更有營養。
開心果，除了原粒享用外，經常被用來製作雪糕、甜品（馬卡龍、忌廉、阿拉伯甜酥點）及醬料，據2016年美國國家生物技術資訊中心（NCBI）資料顯示，100克開心果的熱量為572千卡，比100克杏仁的熱量589千卡低，甚至比其他堅果也低。健康的脂肪（單元不飽和脂肪）含量與杏仁相同，纖維與杏仁相若。開心果本身包含多種維他命、礦物質和多元的抗氧化物，包括β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素及類黃酮等，開心果亦含有堅果當中最高的蛋白質。
杏仁一直被視為最有益堅果，開心果可能比杏仁更有營養。（Magic_Fairy/Pixabay）
一項發表在《美國臨床營養學雜誌》上的研究表明，每天減少壞膽固醇水平對健康益處甚有貢獻，每日吃2份開心果與吃1份（一份等於每日總卡路里的10％）相比，更有效降低壞膽固醇水平達9-12％和其他患心臟疾病的危險因素。 壞膽固醇是心臟病的主因之一，而開心果含有高水平的抗氧化劑，有助保護心臟健康和血管。
請按圖了解食用開心果的6大健康益處︰
不過，需留意食用開心果的分量，據澳洲飲食營養指南建議，每天食用堅果的數量宜控制於30克，大概是20粒杏仁、30粒開心果及10粒合桃的分量，經常性過量食用開心果也有致胖風險。
按圖了解哪4類人宜小心食用開心果︰
參考資料︰
Medical Daily/Dr.AXE/One of The World's Greatest Snacks -- A Healthy Treat for a Lean Body/The American Journal of Clinical Nutrition / NCBI．2014/NCBI．2016/Healthline/Nutrition Australia/Livestrong/BBC