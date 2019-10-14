【素食食譜】台灣古早味油飯　免長時間浸米單柄煲電飯煲煮均可

油飯，古早味油飯，是台灣菜的經典之一，本以為難處理但原來幾簡單，第一次做已經成功！ 油飯並非指油淋淋的飯，是將炒香了的佐料，例如肉絲、菇絲、紅蔥及栗子等，拌入糯米及調味料，主要以醬油（豉油）及麻油為主煮熟，油亮光澤，香氣逼人，是米飯菜式中的佳餚。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚具

暖呼呼的米飯，有汁有餸，每口洋溢著幸福感，喜歡米飯的人自當領略「有飯下肚」的感動與滿足，尤其是噴香煙韌的糯米飯更是誘惑難以抗拒。讓人食指大動的油飯，是華人的重要傳統米食，目前已不限於過時過節時食用。以前的油飯用上豬油及麻油，如今多少用豬油，一般以菜油炒香蔥薑及佐料再拌勻糯米煮成。糯米的食法繁多，米糕、米糭、糖水及甜品也能見到它的芳蹤，然而糯米中有圓糯米及長糯米之分，圓糯米的黏性高，多數用來做甜點，例如八寶粥，而長糯米較有嚼勁粒粒分明，多用在油飯及米糕上。

油飯。

以單柄煲煮飯與電飯煲大致相同，因為以水煮的關係，浸米的時間也不用太久，少則半小時，多則一小時。米粒泡過水後，體積自然有所增大，加上佐料的多寡不同，因此用水的分量可以彈性一點，水蓋過糯米及佐料為主，一般以中小火或小火燜煮，按家用爐具的火力自行調整。

油飯。

佐料即配料，油飯多用香菇（冬菇）及栗子，茹素者可走肉絲，以蟲草花或豆乾代替，此食譜內多了一味菜脯，使油飯多幾分鹹香味道及爽口的質感。蟲草花的營養甚好，令平常的油飯豐富顏色外，亦多添保健的價值。如購得新鮮的蟲草花可直接用，假如是乾貨，冷或暖水浸泡到軟身便可，此外建議用乾冬菇，比鮮冬菇的香氣濃郁，同樣用冷或暖水浸泡到軟身使用。

油飯食譜

健康小貼士︰

糯米營養豐富，含有蛋白質、脂肪、糖類、礦物質及維他命等營養成分。 蟲草花又名北冬蟲草，屬於食用真菌，味甘，性平，歸肺、腎經，有補肺益腎、化痰止血之效。 栗子味甘，性溫，入脾、胃、腎經。可益氣，厚腸胃及補腎氣。

食譜 油飯（煮） 材料 糯米150克、浸冬菇水250毫升、乾冬菇2隻、蟲草花50克、菜脯50克、栗子6粒、紅蔥頭適量、薑適量

醬油1/2湯匙、糖2茶匙、鹽1/4茶匙、酒1/2湯匙、麻油2茶匙\、胡椒粉少許、五香粉少許 做法 1.糯米泡水約1小時，瀝乾水後備用。 2.乾冬菇浸約3小時或以上，蟲草花浸約1小時至發起，瀝乾後備用，浸冬菇水留用。 3.紅蔥頭、乾冬菇及菜脯切粒，薑切絲，先下紅蔥頭及薑絲落鑊爆香。 4.加入乾冬菇、蟲草花及菜脯以大火炒香。 5.倒入浸冬菇水，加入糯米和栗子及調味料拌好。 6.加蓋，以中小火燜煮約10分鐘至飯熟，熄火蓋焗10分鐘，後開蓋由底翻面摷勻油飯完成。

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