【素食食譜】素蟹黃豆腐粟米羹　粗糧變上菜超值又簡單！

撰文：尹嘉蔚
最後更新日期：
每逢過時過節，「做節」晚飯湯羹不欠奉，家常小菜以粟米羹最受人愛戴，粟米魚肚羹、蟹黃粟米羹…
素菜版的「蟹黃」粟米羹雖沒有蟹黃，也可變身成「上菜」出得廳堂。
攝錄：詹郭敏、陳錦超
攝影︰尹嘉蔚
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具
蟹黃矜貴又鮮味，宴客要體面也非素食者的話，那便用真蟹黃吧！假若追求健康，不妨用甘筍或南瓜蓉代替，除了顏色相似，相比蟹黃，甘筍或南瓜更低脂、低熱量兼零膽固醇，還蘊藏豐富的維他命A及抗氧化物，符合健康及茹素者的訴求，成本亦比蟹黃低得多了。
蟹黃豆腐粟米羹
雖則蔬菜不及蟹黃的鮮味，但退而求其次，嘗試在粟米羹內添香菇粉提鮮，於視覺及味道上也不會遜色。再說，甘筍和南瓜之間，我喜歡用前者來代替蟹粉蟹黃，因為甘筍的澱粉質比南瓜低，質感較清爽。若然喜歡湯質creamy，奶油感重的口味便選用南瓜。
素蟹黃豆腐粟米羹食譜
健康小貼士：
甘筍含豐富的維他命A及胡蘿蔔素可以保護眼睛健康，而其中的維他命A為脂溶性，在體內容易吸收，建議多作熟食。
上湯瑤柱翠玉瓜食譜
上湯浸萵筍食譜
蟹黃豆腐粟米羹。（詹郭敏攝）
|食譜
|
素蟹黃豆腐粟米羹（煲）
|材料
|
甘筍1條、忌廉粟米380克、水300毫升、法邊豆4條、香菇粉1茶匙、豆腐1件、粟粉水適量、胡椒粉少許
|做法
|1.將甘筍刨成蓉，法邊豆及豆腐切粒備用。
|2.將忌廉粟米倒入鍋內，注入水分煲滾。
|3.放入法邊豆、香菇粉及豆腐煮滾。
|4.加適量粟粉水及胡椒粉，甘筍蓉回鍋煮滾完成。