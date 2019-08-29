【素食食譜】素蟹黃豆腐粟米羹　粗糧變上菜超值又簡單！

每逢過時過節，「做節」晚飯湯羹不欠奉，家常小菜以粟米羹最受人愛戴，粟米魚肚羹、蟹黃粟米羹… 素菜版的「蟹黃」粟米羹雖沒有蟹黃，也可變身成「上菜」出得廳堂。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

蟹黃矜貴又鮮味，宴客要體面也非素食者的話，那便用真蟹黃吧！假若追求健康，不妨用甘筍或南瓜蓉代替，除了顏色相似，相比蟹黃，甘筍或南瓜更低脂、低熱量兼零膽固醇，還蘊藏豐富的維他命A及抗氧化物，符合健康及茹素者的訴求，成本亦比蟹黃低得多了。

蟹黃豆腐粟米羹

雖則蔬菜不及蟹黃的鮮味，但退而求其次，嘗試在粟米羹內添香菇粉提鮮，於視覺及味道上也不會遜色。再說，甘筍和南瓜之間，我喜歡用前者來代替蟹粉蟹黃，因為甘筍的澱粉質比南瓜低，質感較清爽。若然喜歡湯質creamy，奶油感重的口味便選用南瓜。

素蟹黃豆腐粟米羹食譜

健康小貼士：

甘筍含豐富的維他命A及胡蘿蔔素可以保護眼睛健康，而其中的維他命A為脂溶性，在體內容易吸收，建議多作熟食。

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蟹黃豆腐粟米羹。（詹郭敏攝）