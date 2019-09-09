【素食食譜】芋蓉月亮煎餅源自月亮蝦餅　芋蓉代蝦膠芋頭控勿錯過

中秋節第一樣令你想起的是甚麼？月餅、中秋水果、湯圓...都榜上有名嗎？中秋節有種應節食品叫芋仔，個子小小的芋頭，肉質粉糯味淡香，簡單蒸熟享用，或做成芋蓉製餡也是理想。 攝錄：黃卓敏、羅子揚、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚、黃卓敏、羅子揚 剪接：陳錦超 場地提供：V-ZUG

利用芋蓉餡製成「芋蓉月亮煎餅」，靈感源於「月亮蝦餅」，看到月亮蝦餅蘸泰式甜辣醬（雞醬），起初以為是泰國或越南小吃，據聞「月亮蝦餅」原在台灣誕生，從台灣紅到泰國。「月亮蝦餅」糅合泰菜及越菜的的特色，加上充滿詩意的名稱，成了好味、好看、好意境的美食。若果中秋節吃剩了芋頭仔，除了可做芋圓外，也不妨物盡其用做成鹹點小吃，芋頭絕對是上好的滋味。

芋蓉月亮煎餅。

「月亮蝦餅」本是油炸食物，口感膨鬆酥脆，但我改了用半煎炸形式製芋蓉月亮煎餅，可用少一點油。煎餅放入油鍋時，米紙遇熱皺起成了漂亮自然的波浪邊。兩面煎好後取出瀝油，切片並蘸泰式甜辣醬享用，味道酸甜中滲微辣。雖煎餅餡料不及用蝦膠等彈牙，但以芋蓉代替，使茹素者也可享用。為了芋蓉吃來時有少許Q彈煙韌的口感，我特意摻入了糯米粉及木薯粉，而甘筍、粟米粒是為了增加豐富顏色，至於榨菜、芫荽及五香粉用來提升鹹香味並與芋蓉匹配。

芋蓉月亮煎餅。

芋蓉月亮煎餅食譜。

健康小貼士︰

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣的功效。 另外，芋頭含豐富的膳食纖維和澱粉，容易使人飽腹，適量食用有助消化及改善便秘問題。 不過，芋頭會產生脹氣，易腹脹胃痛者，不宜多吃芋頭。

芋蓉月亮煎餅。

食譜 芋蓉月亮煎餅（煎 ） 材料 芋頭350克、糯米粉2湯匙、木薯粉2湯匙、甘筍1/4條、榨菜30克、粟米粒30克、芫荽10克、五香粉1/4茶匙、胡椒粉少許、鹽少許、糖少許、越南米紙4張 做法 1.先將芋頭蒸熟，壓成芋蓉約有220克，甘筍及榨菜先切粒。 2.將其餘材料混入芋蓉拌勻。 3.將芋蓉放上越南米紙，然後取另一張米紙蓋上做成「煎餅」狀。 4.熱鍋下油，微滾後，放入煎餅，以中大火煎香兩面至金黃完成。

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