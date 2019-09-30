【素食食譜】豆腐釀彩椒配泰式甜辣醬　豆腐當魚滑素做煎釀三寶

煎釀三寶是香港街頭小吃名物，當中彈牙魚肉釀尖椒教人喜愛，素食版也可譜出煎釀三寶，以豆腐釀小彩椒，顏色更豐富，學一識十以後釀茄子、豆卜和冬菇也可以。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏 剪接：潘諾兒 場地提供：city'super

豆腐容易出水，因此做料理前要先吸乾水分使用，用豆腐模仿魚滑，講究黏稠度及少許彈牙的質感，故此在壓爛豆腐後，加水溶性纖維豐富的燕麥，使豆腐黏度更緊密，也可吸走部分豆腐的水分，想完成品於咬嚼時帶有肉感，做素扒不妨摻雜燕麥調配。至於彈牙的感覺靠木薯粉幫手，之前素球中的蟹籽丸及牛蒡丸也有它的蹤影。雖然不能跟魚滑、蝦滑及墨魚滑的天然Q彈感相比，而食品生產商使用蒟蒻成分製素蝦及素墨魚，但家用最方便的是使用木薯粉，成品也頗有驚喜。

豆腐釀彩椒。（詹郭敏攝）

學到混餡之後，然後要學煎，母親大人教過︰「煎嘢唔好成日撥佢！」特別是脆弱無比的豆腐，有時一動易散，新手最好用煎炸豆腐或硬豆腐，確確實實是較易處理及可保留豆腐完整。其次，此份「豆腐釀彩椒」以半煎炸的烹調方式製作，用油的分量別太節約，要夠火喉「爆」才令豆腐餡心快手熟成，翻起豆腐時也不易黏鍋。溫馨提示︰彩椒要保持乾爽，豆腐餡不可太瀉身，否則當水分遇上熱油之後，必令油花四濺「噼叻啪喇」，怕被滾油濺到的務須注意。

豆腐釀彩椒。（尹嘉蔚攝）

煎好全部豆腐釀彩椒後，先取起備用，鍋內留少少油，倒入已用水稀釋的泰式甜辣醬，煮沸後將釀彩椒「回鑊」略燜，保證餡心全熟，其實釀了真魚滑的菜式也可嘗試此法，先煎後燜，咬開魚肉便不易有生、有凍的情況。泰式甜辣醬的惹味令豆腐釀彩椒更香口美味！

豆腐釀彩椒食譜

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健康小貼士︰

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E及卵磷脂等，有助預防心血管疾病，防衰老，對於神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老年癡呆症。 彩椒有豐富維他命C、維他命A、鐵、鉀及胡蘿蔔素等，有助護眼、通便及抗衰老。

豆腐釀彩椒。（詹郭敏攝）

食譜 豆腐釀彩椒（煎） 材料 彩椒適量、泰式甜辣醬2湯匙、水3湯匙、豆腐100克、甘筍少許、法邊豆少許、燕麥2湯匙、粟粉2湯匙、木薯粉2湯匙、香菇粉1茶匙、糖1茶匙、胡椒粉少許 做法 1.先將豆腐吸乾水分，彩椒開邊切開。 2.甘筍及法邊豆切粒，先用油爆香備用。 3.將豆腐壓爛，倒入其餘配料及調味，拌勻成豆腐餡。 4.彩椒內側撲上少許粟粉，填入豆腐餡。 5.燒熱煎鍋，放入彩椒，豆腐餡向下。 6.以中小火先煎熟，翻面再煎，取出備用。 7.泰式甜辣醬加水稀釋後倒入鍋內，煮至微滾。 8.釀彩椒回鍋，加蓋以中小火燜焗5分鐘，收汁完成。

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