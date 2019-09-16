【甜品食譜】椰汁紫米糕不用魚膠素食者可享　香甜不膩益氣健脾

椰汁紫米糕是椰汁紫米露的變奏，煮好一款糖水，加多兩步成了紫米糕。 雖未為懷舊甜品，也可說是香港有名的甜點，某間來自西貢的甜品連鎖店，椰汁紫米糕大受歡迎。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

自家製作也不困難，首先買「黑糯米」，要強調是黑糯米的原因，因為有另一個品種是為黑米（黑糙米），雖大家也俗稱為「紫米」，也是帶有米糠的米，然而兩者之間有分別。黑糯米與黑米以其「黏性」或「糯性」做區分，前者口感黏彈，煙煙韌韌，烹煮前需要浸泡，使米粒吸飽水更易熟透。後者不具糯性，烹煮前不用浸與白米無異。故此，椰汁紫米糕宜使用有煙韌度的黑糯米，香甜軟糯口感更好。

椰汁紫米糕。（詹郭敏攝）

至於做紫米糕，有些食譜會用魚膠粉製作，質感較為「Q軟」彈牙。不用魚膠粉也當然有方法，可以用粟粉水代替，與之前食譜紫薯糕及粟米糕一樣，實話實說沒有Q彈的口感，取而代之是柔軟滑嫩似奶凍，香甜不膩，軟糯中帶嚼勁，個人認為比紫薯糕更美味。此外，煮糯米飯可參考米︰水=1︰0.7的比例烹調，糯米的口感較硬，不論白糯米或黑糯米也宜先浸泡，令米粒變得軟身後才煮飯，更易使米心熟透。浸泡的時間，因米質及烹調方法有少少差異，若是以飯煲或小鍋加水煮飯，我自己用1小至2小時浸米，若浸泡太久吸收了太多水分，反而會煮不出粒粒分明的口感。若果是蒸糯米飯，我會用更長時間約5小時以上，或乾脆浸泡一晚，大家可按自己的喜好及需要自行調節。

椰汁紫米糕食譜

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健康小貼士︰

黑糯米有補中益氣、養胃健脾等功效，但糯米不易消化，不可食用過量，老人、小孩及脾胃虛弱者更需注意。如有問題，請向醫生或中醫師查詢。 黑糯米比白米或白糯米有較高的礦物質及維他命B1，紫黑色的米糠層中有較高的花青素，因此洗米時會有自然脫色的現象，花青素為抗氧化物之一，有助皮膚及體內細胞抵抗自由基侵害。

椰汁紫米糕。

食譜 椰汁紫米糕（煮） 材料 黑糯米飯80克、燕麥奶250毫升、椰汁250毫升、粟粉60克、糖60克、水150毫升 做法 1.將已浸的黑糯米放入小鍋內，注入水用大火煮滾。 2.改慢火煮黑糯米30分鐘，熄火，蓋焗10分鐘，取黑糯米飯使用。 3.將粟粉加入水拌勻備用。 4.將燕麥奶、椰汁、糖及黑糯米飯放入小鍋內拌勻煮滾。 5.將粟粉水分數次加入拌煮。 6.以慢火煮糖水並快速拌勻，濃縮成糊狀後熄火。 7.倒入模具內整平。 8.待涼後放入雪櫃冷藏至挺身完成。

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