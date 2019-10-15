【螞蟻上樹食譜】肉碎炒粉絲成惹味四川菜　典故來自一單冤案？

小時候聽到螞蟻上樹這道菜式，不但不敢吃，渾身更有點癢癢的，想像到有螞蟻在自己身上爬的感覺。後來才知道這道四川菜根本一點都不可怕，其實只不過是免治豬肉炒粉絲，另外加入了豆瓣醬等調味，還有葱花，使得它香辣惹味。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰

這道菜之所以叫「螞蟻上樹」，因為免治豬肉就像一隻隻螞蟻，依附在粉絲上，像爬樹一樣，菜式以啡色為主，如像樹木一樣，灑上點點葱花，恍似樹葉般。不知道大家中學時期有沒有讀過中國文學作品《竇娥冤》，未讀過的話都一定聽過「六月飛霜」這個成語，正是形容竇娥被冤枉殺人後遭受處決，上天居然在六月時節下起了雪霜，情況極罕見，代表確實有冤情。而這部雜劇其中一段小插曲，正是說竇娥煮了肉碎粉絲之後，其奶奶因老眼昏花看不清楚，將之命名為「螞蟻上樹」。

這道菜並不難煮，15分鐘內就能完成，整個步驟只是用料頭和豆瓣醬炒香肉碎，然後加入氽水過的粉絲拌勻，讓粉絲平均地沾滿醬汁和肉碎。豆瓣醬令螞蟻上樹帶點點辣香，吃起來十分惹味，難怪是家喻戶曉的四川菜。

螞蟻上樹食譜

健康小貼士：

粉絲主要由綠豆製成，最大特質是可吸收湯汁或其他餸料的味道，含豐富蛋白質、碳水化合物和膳食纖維等，但其熱量不低，100克粉絲已相當於351卡路里，比白飯還要高。

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