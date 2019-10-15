【螞蟻上樹食譜】肉碎炒粉絲成惹味四川菜　典故來自一單冤案？

撰文：鄧穎琪
最後更新日期：
小時候聽到螞蟻上樹這道菜式，不但不敢吃，渾身更有點癢癢的，想像到有螞蟻在自己身上爬的感覺。後來才知道這道四川菜根本一點都不可怕，其實只不過是免治豬肉炒粉絲，另外加入了豆瓣醬等調味，還有葱花，使得它香辣惹味。
攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：吳宇峰
這道菜之所以叫「螞蟻上樹」，因為免治豬肉就像一隻隻螞蟻，依附在粉絲上，像爬樹一樣，菜式以啡色為主，如像樹木一樣，灑上點點葱花，恍似樹葉般。不知道大家中學時期有沒有讀過中國文學作品《竇娥冤》，未讀過的話都一定聽過「六月飛霜」這個成語，正是形容竇娥被冤枉殺人後遭受處決，上天居然在六月時節下起了雪霜，情況極罕見，代表確實有冤情。而這部雜劇其中一段小插曲，正是說竇娥煮了肉碎粉絲之後，其奶奶因老眼昏花看不清楚，將之命名為「螞蟻上樹」。
這道菜並不難煮，15分鐘內就能完成，整個步驟只是用料頭和豆瓣醬炒香肉碎，然後加入氽水過的粉絲拌勻，讓粉絲平均地沾滿醬汁和肉碎。豆瓣醬令螞蟻上樹帶點點辣香，吃起來十分惹味，難怪是家喻戶曉的四川菜。
螞蟻上樹食譜
健康小貼士：
粉絲主要由綠豆製成，最大特質是可吸收湯汁或其他餸料的味道，含豐富蛋白質、碳水化合物和膳食纖維等，但其熱量不低，100克粉絲已相當於351卡路里，比白飯還要高。
相關食譜：
薑蔥大蝦炒粉絲食譜
+2
辣子雞食譜
|食譜
|螞蟻上樹（炒）
|材料
|粉絲50克、免治豬肉150克、雞汁1湯匙、水適量、薑10克、葱10克、蒜10克、豆瓣醬2湯匙、酒1湯匙、生抽2茶匙、老抽1.5茶匙、糖少許、葱花適量
|做法
|1.粉絲浸20分鐘至軟身，煲滾一鍋水，氽水後過冷河。
|2.雞汁與1湯匙水撈勻，備用。
|3.鑊燒熱下油，中火爆香薑、葱、蒜並加入豆瓣醬，再加肉碎和酒炒勻。
|4.肉碎炒熟後，加入調好的雞汁及半碗水。
|5.加生抽、老抽、糖以大火煮汁，下粉絲後攪勻。
|6.煮至收汁後可加一半葱花拌勻，上碟再灑上其餘葱花，即成。