【辣子雞食譜】15分鐘炮製麻辣重慶菜　材料簡便只需4步驟！

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以前講起川菜，大家會想到麻辣火鍋、麻婆豆腐、宮保雞丁等等，近幾年香港人愛的川菜種類又不同了，去到這些菜館，店主推介的是辣子雞、酸菜魚、水煮牛肉等，當中最讓我欲罷不能的正是辣子雞，以為這些麻辣菜式一定要買幾十種香料，殊不知比想像中方便得多，以下示範簡易辣子雞的做法，15分鐘搞掂！

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：City'super

筆者從來都不是個食得辣的人，曾一度為此感到很可惜，作為一個飲食記者，這個規限讓我吃少很多美食。聞到麻辣鍋，明明香噴噴口水直流，一放入口卻又辣得舌頭也痛。不知你又是否跟我一樣呢？但筆者能以過來人身分說，食辣的程度絕對是可以練的，像我以前連吃黑椒蘑菇飯、脆香雞翼都覺得辣，現在已吃得到辣子雞了。

正宗的辣子雞會用很多辣椒，包括：二荊條辣椒、子彈椒、七星椒等，家常版不夠正宗，但買起材料來也方便得到，味道亦很不錯。（資料圖片/鄧穎琪攝）

第一次食辣子雞是去一間新派川菜館，那家店的辣子雞脆卜卜，很惹味，每碟還附送酸咪咪的芒果醬讓人解辣，但美中不足之處就是雞塊切得很細，吃起來時肉少之餘，還常常咬到碎骨。所以今次煮的辣子雞，就用了去骨雞髀肉，所以吃起來啖啖肉也分外滑溜。至於調味，用了紅辣椒乾、花椒、薑蓉和葱，紅辣椒主辣、花椒主麻，兩者缺一不可，也是煮麻辣菜式的最基本配料。辣椒和花椒等要先爆香，空氣中會彌漫住一陣嗆鼻的辣味，記得拍攝時攝影時都忽然咳嗽起來，要用毛巾掩口鼻，大家怕的話也記得備好毛巾。而嗜辣就保留多些辣椒籽，怕太辣則相反，亦可在最後步驟加些糖中和味道。

辣子雞食譜

健康小貼士：

辣椒中的辣椒素具有抗發炎和抗氧化作用，可降低隨年紀增長而產生慢性病的風險，同時減少生腫瘤的機率，有指辣椒更能延緩人體因老化而導致的動脈硬化。而適當食辣椒，亦能抑制胃酸分泌。

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食譜 辣子雞（炸）
材料 無骨雞髀肉1塊、紅辣椒乾40克、花椒20克、薑蓉10克、葱20克、糖適量
醃料：鹽半茶匙、胡椒粉少許、糖半茶匙、紹興酒1茶匙、油少許、生粉半茶匙
做法 1. 無骨雞髀肉連皮切粒，以醃料醃20分鐘或以上。
2. 紅辣椒乾剪成段、葱切段，備用。
3. 鑊燒熱下油，中火炸雞髀肉至金黃色，盛起並瀝乾油分。
4. 辣椒乾、花椒、薑蓉、葱絲落鑊爆香，加入雞髀肉與白糖炒勻即成。
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