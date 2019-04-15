【消委會】「首選牌」廚房紙含菌量超標4倍 　代理商：可換貨退款

廚房紙用途多，既可抹手，亦可吸走新鮮食材多餘水分等，幾乎是每家每戶必備的廚房寶物，其衛生安全絕對值得關注。衛生消委會早前測試15款廚房紙，發現5樣本含菌量超標，其中「首選牌」廚房紙更遠超內地標準4倍，惟樣本沒有檢出可致病細菌，消委會亦已將結果交予海關跟進。 「首選牌」的代理商回應消委會查詢時表示，十分關注是次測試結果，並已積極與生產商聯絡及作進一步瞭解事件，又表示已指示各分店將收影響批次的產品下架，又指消費者如對所買產品有任何疑問，可攜同貨品及單據到分店辦理換貨或退款手續。

第一批樣本測試中發現4款樣本包括「佳之選」、「超值牌」、「首選牌」及「Freesia」檢出的細菌菌落總數超出內地標準。（張浩維攝）

消委會今次測試的15樣本中，10款為4卷裝，餘下5款為2卷裝或每袋3包。消委會參考內地一次性使用衛生用品衛生標準及廚房紙巾標準，對細菌菌落總數的規限為每克不得大於200個菌落，真菌菌落總數為每克不得大於100個菌落，以及不應檢出金黃葡萄球菌、溶血性鏈球菌、銅綠假單胞菌（綠膿桿菌）和大腸菌群。今次檢測結果顯示，所有樣本均沒有檢出上述3種可致病的細菌以及大腸菌群。

衛生消委會早前測試15款廚房紙，發現5樣本含菌量超標，其中「首選牌」廚房紙更遠超內地標準4倍。（張浩維攝）

消委會於不同時間採購兩批廚房紙樣本進行細菌菌落總數檢測。第一批樣本測試中，測試發現4款樣本包括「佳之選」、「超值牌」、「首選牌」及「Freesia」檢出的細菌菌落總數超出內地標準，分別每克檢出細菌菌落490個、240個、240個，以及380個。

而在第二批樣本中，測試又發現兩款廚房紙，包括「Naxos」，以及再次檢測結果超標的「首選牌」，兩樣本檢出的細菌菌落總數均超出內地標準。其中「Naxos」每克檢出260個，而「首選牌」更檢測出1000個，遠超內地標準4倍。另外，在第一批樣本測試中含量超標的「佳之選」、「超值牌」和「Freesia」廚房紙則通過第二次檢測，符合內地標準的相關要求。

「首選牌」的代理商表示十分關注是次測試結果，並已積極與生產商聯絡及作進一步瞭解事件，又表示已指試各分店將收影響批次的產品下架，並安排有關產品作進一步檢測。「首選牌」的代理商又指消費者如對所買產品有任何疑問，可攜同貨品及單據到分店辦理換貨或退款手續。

確保廚房紙衛生 應存放於乾爽和潔淨的地方或盛器

衛生署指，為確保廚房紙衛生，市民應將廚房紙存放於乾爽和潔淨的地方或盛器上。此外，拆封後亦應盡快使用，晚上要把廚房紙蓋好，以防昆蟲沾污。衛生署又建議抵抗力較弱人士，應謹慎考慮以廚房紙直接接觸食物的風險。

▼消委會教你精明消費貼士▼